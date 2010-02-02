بهره برداری از چهار پروژه صنعتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، چهار واحد صنعتی تولید سموم کشاورزی، ماشین آلات اعم از پرس و برش آلومینیوم، خمیرکاغذ و مقوا و تولیدات پارچه نساجی پیش از ظهر سه شنبه به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه مدیران واحدهای صنعتی که بهره برداری می رسند علاوه بر استفاده از تکنولوژی های روز دنیا از ابتکارات و دانش بومی نیز استفاده می کنند، گفت: شهرک صنعتی بشل با 200 هکتار مساحت آینده درخشانی را در انتظار دارد.

مرتضی هاشم پور افزود: در دهه فجر 24 طرح صنعتی با 56 میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی 600 نفر به بهره برداری می رسد.

وی تصریح احداث کارخانه ایران خودرو بابل اشاره کرد و اظهار داشت: کارخانه این خودرو بابل تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، ایجاد این کارخانه به واحدهای قطعه سازی استان را نیز رونق خاصی خواهد بخشید.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران همچنین از بهره برداری از طرح های مختلف دیگر تا پایان سال اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان سال 300 میلیارد تومان دیگر به حجم سرمایه گذاری در استان افزوده خواهد شد.

فرماندار شهرستان سوادکوه نیز با اشاره به اینکه برنامه ریزی های خوبی برای توسعه زیرساخت های شهرک صنعتی بشل صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان صنایع استان حمایت مطلوبی از توسعه صنعتی استان دارد.

علی محمد صمدیان خواستار بهره مندی مدیران واحدهای صنعتی از نیروی کار بومی شرهستان شد و اظهار داشت: در دهه فجر 79 طرح با 71 میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.