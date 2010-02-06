دو هزار میلیارد ریال برای پروژه تفریحی پارک عشاق سرمایه گذاری می شود

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: پروژه تفریحی پارک عشاق ( توسکا) در زمینی به مساحت 42 هکتار در سه فاز طی چهار سال به مرحله بهره برداری می رسد. وی با اعلام اینکه این پروژه دومین پروژه بزرگ گردشگری لنگرود است، اظهار داشت: با توجه به نقش گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور برای توسعه این صنعت همه باید اهتمام ویژه داشته باشند. نماینده لنگرود همچنین افزود: بزودی بستر سومین پروژه گردشگری در لنگرود آماده خواهد شد که این امر می تواند هویت خوبی برای استان و کشور داشته باشد. وی در ادامه از افزایش هزار و 500 میلیارد ریالی بودجه فرهنگی کشور در سال آینده خبر داد و اظهار داشت:

مجلس بودجه مصوب فرهنگی کشور را در سال جاری سه هزار میلیارد ریال اعلام کرده است.

لاهوتی افزود: بودجه فرهنگی تخصیص یافته که اخیرا برای سال آینده در نظر گرفته شده با یک هزار و 500 میلیارد ریال افزایش نسبت به بودجه سال جاری است.

وی در ادامه بر رفع مشکلات هنرمندان گیلانی تاکید کرد و اظهار داشت: این منطقه سرشار از پتانسیل و استعداد هنری است از اینرو توجه بیشتر به فرهنگ و هنر این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نماینده لنگرود هنرمندان را افرادی خلاق، حساس و مبتکر دانست و افزود: از آنجایی که هنر با روح و روان انسانها در ارتباط است باید به این مقوله توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به تاثیر هنر در انتقال پیامها به افراد جامعه یاد آور شد: به خاطر تاثیر هنر است که امروزه دشمن نیز از ابزار هنری در جهت تحقق اهداف خود استفاده می کند.

لاهوتی همچنین با اعلام اینکه دهه فجر امسال را تحت عنوان دهه شکرگزاری باید یاد کرد، یاد آور شد: حضور مردم در گرامیداشت روز 22 بهمن ماه تجلی دیگری از اراده و قدرت خداوند متعال را نشان خواهد داد.