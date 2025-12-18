لاهوتی: حمایت از هنرمندان باید از شعار به عمل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر پنجشنبه در جمع هنرمندان و اصحاب رسانه و فرهنگ با تأکید بر جایگاه هنر در جامعه گفت: لطافت، مهربانی، مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی، بیش از هر چیز مدیون هنرمندان است؛ چرا که به تعبیر امام خمینی (ره)، «هنر دمیدن روح تعهد در انسان‌هاست».

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست افزود: از سرکار خانم نادری و همکارانشان که زمینه برگزاری این جلسه را فراهم کردند، از میزبانی فرماندار فرهنگی شهرستان و از حضور صمیمانه اصحاب فرهنگ و هنر صمیمانه تشکر می‌کنم.

لاهوتی با اشاره به حضور خود در برنامه‌ها و محافل فرهنگی شهرستان اظهار کرد: حضور در جمع هنرمندان و دیدار با چهره‌های شاخص فرهنگی از جمله استاد بندری و شرکت در رونمایی آثار هنری، افتخار بزرگی است و نشان‌دهنده جایگاه والای فرهنگ و هنر در لنگرود است.

راز جذابیت هنر در توصیف زیبایی‌هاست

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به ماهیت هنر گفت: راز جذابیت هنر در این است که در آن تحکم و دستور وجود ندارد، بلکه هنر ذاتاً توصیف زیبایی‌هاست و انسان فطرتاً به زیبایی گرایش دارد. حتی اگر فردی شهری را ندیده باشد، با شنیدن توصیف زیبایی‌های آن جذب می‌شود و این همان قدرت هنر است.

وی افزود: شعر، موسیقی و هنرهای تجسمی همگی مبتنی بر دیدن و توصیف زیبایی‌ها هستند و این نعمتی بزرگ است که خداوند به هنرمندان عطا کرده است.

سابقه فرهنگی لنگرود ریشه‌دار است

لاهوتی با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان لنگرود گفت: این شهرستان سابقه‌ای عمیق در فرهنگ و هنر دارد و حتی در میان ائمه جمعه کشور، چهره‌هایی هنرمند و شاعر همچون مرحوم حاج آقای شمس از مفاخر این خطه بوده‌اند که اشعارشان مملو از لطافت، تواضع و معنویت است.

وی ادامه داد: آثار شاعران بزرگ ما، از سعدی گرفته تا دیگر بزرگان ادب فارسی، همگی مبتنی بر نگاه عمیق به زیبایی‌های جهان است و این همان جوهره هنر است.

شورای فرهنگ عمومی باید کارآمد شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس با انتقاد از کارآمدی شورای فرهنگ عمومی گفت: اگر شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان‌ها به‌درستی مسئله‌یابی و مسئله‌شناسی کنند، بسیاری از دغدغه‌های هنرمندان و مشکلات فرهنگی حل خواهد شد.

وی تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی نیازمند دبیرخانه‌ای فعال و تخصصی است تا مصوبات آنکه در حکم قانون و لازم‌الاجراست، به نتایج عملی منجر شود و این کارآمدی از استان به شهرستان‌ها تسری یابد.

تعامل مستقیم با هنرمندان ضروری است

لاهوتی با اشاره به ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با هنرمندان گفت: گفت‌وگوهای چالشی، تعامل نزدیک و شنیدن دغدغه‌های هنرمندان امری ضروری است و باید زمینه حضور و فعالیت دوباره هنرمندان در عرصه‌های مختلف از جمله موسیقی و هنرهای اجرایی فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما خود را در کنار جامعه فرهنگی و هنری شهرستان می‌دانیم و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، بتوانیم خدمات مؤثرتری به فرهنگ و هنر لنگرود ارائه دهیم.