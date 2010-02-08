70 درصد افراد حاضر در چت روم ها ایرانی هستند

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پژوهش میدانی که توسط گروه اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا صورت گرفته نشان دهنده این است که درصد زیادی از جوانان ایرانی از ورود به چت روم استقبال می کنند.

این آسیب شناس تاکید کرد: با توجه به اینکه اینترنت تبدیل به یکی از سرگرمیهای اصلی نوجوانان و جوانان شده و هیچ کنترلی بر روی افراد و موضوعات مطرح شده در چت روم ها وجود ندارد، بنابراین افراد حاضر در اتاقهای گفتگو براساس سلیقه و فکر خود اقدام به گفتگو کرده و در بسیاری از موارد افراد با مشخصات، جنسیت، نام، شغل و محله اقامت کاذب به این کار اقدام می کنند.

به گفته ابهری، در پاره ای از مواقع سازمانهای فعال در زمینه های تبلیغات ضد اسلامی و افراد و اشخاص معاند و دشمن با نظام جمهوری اسلامی از اشخاص حاضر در چت روم ها یارگیری کرده و در بسیاری از موارد ادامه گفتگوها در فضای مجازی را به ارتباط تلفنی و حضوری تبدیل می کنند که به دنبال آن پایه بسیاری از روابط منفی و ضد اخلاقی نهاده می شود.

این محقق و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 55 درصد از افراد حاضر در چت رومها بین 16 تا 25 سال و 45 درصد نیز 25 سال به بالا هستند، گفت: البته این ارزیابی براساس اطلاعات داده شده توسط افراد حاضر در اتاقهای گفتگو یا چت روم ها است که زیاد نمی توان به آنها اعتماد کرد اما براساس مشاهدات نظری جوانان دبیرستانی و حتی مقاطع پایین تر تحصیلی گفتگوهای حضوری خود را به چت روم ادامه می دهند.

کارشناسان معتقدند ضعف مهارتهای اجتماعی در برقراری ارتباط از سوی خانواده و نهادهای آموزشی، محدودیتهای اجتماعی در گفتگوهای حضوری، انزوا طلبی و نیازهای جنسی نوجوانان و جوانان را به چت روم ها می کشاند.

این متخصص علوم رفتاری گفت: سازمانهای متولی مثل سازمان ملی جوانان یا بسیاری از فرهنگسراها برای مقابله با چت روم های بی در و دروازه و بدون کنترل می توانند اقدام به راه اندازی تالارهای گفتگوی مجازی نموده و با طرح موضوعات روز و جوان پسند این نیاز فرزندان ما را پوشش دهند.

به گفته ابهری، سایتهای دوست یابی اکثریت مشتریان خود را از بین جوانان و نوجوانان ایرانی انتخاب کرده و برای مقابله با سیاستهای کنترل، فیلتر شکنهای روزآمد را برای اعضا ارسال می کنند.

این آسیب شناسان اجتماعی تاکید کرد: برای بسیاری از انحرافات رفتاری و باورهای کاذب مانند شیطان پرستی و سایر مکاتب دروغین فکری از طریق سایتهای موجود عضو گیری می شود.

این محقق و استاد دانشگاه اظهارداشت: آموزشهای لازم به نوجوانان از طریق رسانه ها و خانواده ها و نهادهای آموزشی نقش توانمندی در افزایش مهارت فرزندان ما خواهند داشت.