به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، وی را الگویی برجسته از تقوا، مجاهدت و ایستادگی دانست و اظهار کرد: شهید نصرالله در شرایطی که با محدودیت‌های فراوان مواجه بود، توانست کارآمدی جریان مقاومت را به جهانیان نشان دهد و به تعبیر امام شهید، شخصیتی بی‌بدیل و مایه عزت اسلام و مسلمانان باشد.

وی با اشاره به فعالیت سیاسی شهید نصرالله در لبنان افزود: یکی از دشوارترین عرصه‌های فعالیت او، مدیریت سیاسی جریان مقاومت در جامعه‌ای متنوع بود. او بدون گرفتار شدن در مناقشات داخلی لبنان، توانست آرمان مقاومت را در میان گروه‌های مختلف این کشور به جایگاهی اثرگذار برساند و از همین رو به عنوان رهبری مدبر در عرصه سیاسی شناخته شد.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب، هوش و توان رسانه‌ای را از ویژگی‌های مهم شهید سیدحسن نصرالله عنوان کرد و گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کرد با استفاده از رسانه‌ها مردم لبنان و حزب‌الله را تحت تأثیر قرار دهد، شهید نصرالله از همان میدان رسانه‌ای برای مقابله با دشمن استفاده می‌کرد و با حضور و سخنان خود، فضای روانی مورد نظر رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشید.

حجت‌الاسلام زارعی تصریح کرد: امروز نیز برخورداری از سواد و هوش رسانه‌ای یک ضرورت است، زیرا ضعف در تحلیل فضای رسانه‌ای می‌تواند موجب گم کردن مسیر و حتی قرار گرفتن نیروهای خودی در برابر یکدیگر شود؛ بنابراین باید از تجربه شهید نصرالله در این زمینه الگو گرفت.

وی یکی دیگر از آثار فعالیت شهید نصرالله را نقش‌آفرینی در تقویت جبهه مقاومت یمن دانست و اظهار کرد: نیروهای حزب‌الله در آموزش رزمندگان انصارالله یمن نقش داشتند و امروز این جریان به بازیگری مؤثر در معادلات منطقه تبدیل شده است. به گفته وی، شخصیت‌هایی مانند عبدالملک حوثی نیز از شهید نصرالله به عنوان الگویی برای خود یاد کرده‌اند.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب ادامه داد: کسی که خود را انقلابی می‌داند باید اثرگذاری او نیز در مسیر ایجاد جریان و تقویت جبهه مقاومت دیده شود و در این راه، از آبرو، توان و امکانات خود برای دفاع از آرمان‌های مورد اعتقادش استفاده کند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ مقاومت گفت: همان‌گونه که شهادت حاج قاسم سلیمانی به اعتقاد امام شهید آثار گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد، خون شهید نصرالله نیز می‌تواند منشأ اثر و خدمت به اسلام باشد و به همین دلیل این شهید شایستگی آن را دارد که به عنوان یک الگوی عملی برای نیروهای انقلابی شناخته شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به همزمانی هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی و برگزاری رزمایش «جان فدا» اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن موضوع علم و شهادت در کنار یکدیگر، یادآور پیوندی است که در دوران دفاع مقدس نیز نمود داشت و شهید محمدحسین فهمیده به عنوان نماد دانش‌آموز شهید، نمونه‌ای از این پیوند بود.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه‌ای در میناب نیز اظهار کرد: در شرایطی که دانش‌آموزان این مدرسه در حال تحصیل بودند، تعدادی از آنان بر اثر حمله به شهادت رسیدند و این مسئله نشان می‌دهد دفاع از کشور تنها در میدان نظامی تعریف نمی‌شود.

حجت‌الاسلام زارعی ادامه داد: معلمی که با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار، کلاس درس خود را با امید آغاز می‌کند و دانش‌آموزی که با وجود محدودیت‌های اقتصادی به تحصیل ادامه می‌دهد نیز در مسیر ساختن آینده کشور نقش‌آفرین است. از این منظر، دفتر مشق دانش‌آموز امروز می‌تواند همان نقشی را در ساختن آینده کشور داشته باشد که سنگر در دوران دفاع مقدس داشت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران گفت: مسعود پزشکیان در این تریبون بین‌المللی با نمایش تصاویر مربوط به شهدا و مردم ایران، از مواضع جمهوری اسلامی و اقتدار ملت ایران سخن گفت و به گفته وی، این حضور بازتاب‌دهنده صدای مردم ایران بود.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب هماهنگی محتوایی سخنان رئیس‌جمهور با مواضع مطرح‌شده از سوی مسئولان امنیتی کشور و ارتباط وی با تجمع‌های «جان فدا» را مورد توجه قرار داد و افزود: این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد با وجود مشکلات اقتصادی و اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، در برابر دشمن می‌توان وحدت و انسجام ملی را حفظ کرد.

حجت‌الاسلام زارعی درباره برخی حاشیه‌های مطرح‌شده پیرامون دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه نشست سازمان ملل نیز گفت: استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای اتمام حجت و رساندن مواضع جمهوری اسلامی به طرف مقابل و افکار عمومی جهان اهمیت دارد تا در صورت بروز درگیری، کسی نتواند ادعا کند ایران از مسیر گفت‌وگو استفاده نکرده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به دیدارهای سران قدرت‌های جهانی در حاشیه نشست سازمان ملل، گفت: به باور وی، فاصله میان ساختار رسمی سازمان ملل و واقعیت قدرت در نظام بین‌الملل قابل توجه است و قدرت‌های بزرگ در بسیاری از مواقع خارج از این ساختار درباره مسائل مهم با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین بر تداوم حضور مردم در تجمع‌های شبانه «جان فدا» تأکید کرد و اظهار کرد: حفظ حضور اجتماعی مردم، فارغ از اختلاف سلیقه‌های سیاسی، از نظر او نشانه انسجام و عاملی برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن است.

حجت‌الاسلام زارعی گفت: حتی اگر فردی با برخی حاشیه‌ها یا مسائل موجود موافق نباشد، می‌تواند در گوشه‌ای حضور داشته باشد و اصل حضور خود را حفظ کند؛ چراکه به گفته وی، استمرار حضور مردم در صحنه یکی از عوامل مهم در ناکام ماندن برنامه‌های دشمن است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و انسجام، برای پیروزی رزمندگان جبهه مقاومت در ایران، عراق، یمن، لبنان و دیگر نقاط جهان دعا کرد و خواستار حفظ و تقویت وحدت مردم و تداوم مسیر مقاومت شد.