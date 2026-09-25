به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته محلات اظهار کرد: بیتقوایی، گناه و معصیت موجب میشود انسان خود را از نعمتهای الهی محروم کند و اگر میخواهیم نعمتهای خداوند استمرار داشته باشد، باید شکر آن نعمتها را به جا آوریم.
وی افزود: هر نعمتی شکری مخصوص به خود دارد و مهمترین آن این است که انسان نعمت الهی را در راه گناه استفاده نکند، چشم، زبان و توانمندیهای انسان همگی از نعمتهای خداوند هستند و رعایت تقوای این نعمتها به معنای استفاده نکردن از آنها در مسیر گناه است.
امام جمعه محلات با تسلیت رحلت آیتالله العظمی شبیری زنجانی گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره جایگاه علما فرمودند که با رحلت یک عالم، شکافی در اسلام ایجاد میشود که تا روز قیامت چیزی آن را پر نمیکند و این مسئله نشاندهنده جایگاه والای علما و فقهای برجسته است.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: تشییع باشکوه این عالم ربانی نشان داد مردم قدردان یک عمر تلاش خالصانه در مسیر احیای علوم اهل بیت(ع) هستند و امیدواریم خداوند روح این فقیه بلندمرتبه را با اجداد طاهرینش محشور کند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و مراکز علمی تصریح کرد: یکی از نکات مهم این پیام، تأکید بر قدرت برآمده از علم و نقش قدرت علمی به عنوان یکی از مؤلفههای مهم در جهان امروز بود.
امام جمعه محلات افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام یاد دانشآموزان شهید جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشتند، غم از دست دادن این دانشآموزان برای خانوادهها و ملت ایران سنگین بود و باید ضمن گرامیداشت یاد آنان، جنایات عاملان این حوادث نیز برای افکار عمومی تبیین شود.
حجت الاسلام ربانی گفت: مجهز شدن به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی با هدف اعتلای ایران اسلامی از وظایف نسل جوان است و اگر قرار است ایران اسلامی به قلههای پیشرفت برسد، علم و تحصیل باید در کنار تقوا قرار گیرد.
وی گفت: همه ما در هر مقطع تحصیلی و هر جایگاهی، وامدار معلمان خود هستیم و باید آنان را تکریم کنیم، مسئولان نیز باید برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان برنامهریزی حکیمانه داشته باشند.
امام جمعه محلات با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بخشی از قدرت امروز ایران حاصل تجربیات هشت سال دفاع مقدس است و این قدرت حاصل فداکاری شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگرانی است که سختیهای فراوانی را تحمل کردند.
ربانی افزود: ثمره مقاومت هشت ساله ملت ایران این است که امروز در برابر قدرتهای بزرگ جهانی، توانمندی و قدرت بازدارندگی قابل توجهی داریم.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، گفت: رهبر شهید انقلاب از شهید سیدحسن نصرالله با تعابیری همچون مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم بافضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی یاد کردهاند.
امام جمعه محلات ادامه داد: برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله سیدحسن نصرالله از بین نخواهد رفت و اساسی که او در لبنان پایهگذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت داد، با فقدان او از میان نمیرود، بلکه به برکت خون او و دیگر شهدا استحکام بیشتری خواهد یافت.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: مواضع شجاعانه و قاطع رئیسجمهور در این مجمع قابل تقدیر است و سخن گفتن از موضع قدرت در یک مجمع بینالمللی برای ملت ایران اهمیت دارد.
وی افزود: افشای جنایات آمریکا و اسرائیل در منطقه و تبیین این مسائل برای نمایندگان کشورهای مختلف جهان، بخشی از جهاد تبیین بود که در این سخنرانی دنبال شد.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با سلاح هستهای مخالف است، اما بهرهمندی از انرژی و صنعت هستهای را حق خود میداند و بر اساس قوانین بینالمللی و عضویت در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، استفاده صلحآمیز از این ظرفیت را حق ملت ایران میداند.
وی گفت: بهرهمندی از آبراه تنگه هرمز و حقوق مرتبط با آن نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ملت ایران نمیتواند در حالی که تحت تحریمهای سخت قرار دارد، از فرصتهای خود محروم شود.
امام جمعه محلات اظهار کرد: مسئولان باید در زمینه مذاکرات احتمالی هوشیار باشند و مراقب باشند تا توافقی بدون پایبندی طرف مقابل به شروط اعلامشده صورت نگیرد و زمینه سوءاستفاده مجدد آمریکا را فراهم نکند.
حجت الاسلام ربانی افزود: آمریکا ممکن است از توافق موقت با اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی استفاده کند و پس از آن برای اقدامات بعدی خود آماده شود بنابراین نباید به وعدههایی که تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد، اعتماد کرد.
وی تصریح کرد: مسئولان باید مراقب محاسبات خود باشند و در شرایط حساس کنونی، منافع و حقوق ملت ایران را در نظر بگیرند و از دادن امتیاز بدون دریافت تضمینهای لازم خودداری کنند.
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