  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

هواداران شاهین ایرانجوان را حمایت کنند

هواداران شاهین ایرانجوان را حمایت کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: هواداران شاهین دیگر تیم شهر بوشهر، ایرانجوان را در بازی هفته جاری جام حذفی مقابل پرسپولیس حمایت کنند.

مجید کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ایرانجوان بوشهر از دیگر تیمهای قدیمی و ریشه دار شهر بوشهر و کشور است که حدود 61 سال سابقه دارد.

وی اظهار داشت: هواداران شاهین بوشهر همانگونه که تیم محبوبشان را در لیگ برتر حمایت می کنند به یاری ایرانجوان در بازی این هفته مقابل پرسپولیس تهران حاضر شوند.

مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: جوانان بوشهری در بازی این هفته همانند بازی شاهین با پرسپولیس که منجر به پیروزی شاهین شد ایرانجوان را حمایت کنند.

کنگانی افزود: باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر آمادگی کامل را جهت هرگونه حمایت از باشگاه برادر و ایرانجوان بوشهر خواهد داشت.

کد مطلب 1031146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها