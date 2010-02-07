هواداران شاهین ایرانجوان را حمایت کنند

مجید کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ایرانجوان بوشهر از دیگر تیمهای قدیمی و ریشه دار شهر بوشهر و کشور است که حدود 61 سال سابقه دارد.
وی اظهار داشت: هواداران شاهین بوشهر همانگونه که تیم محبوبشان را در لیگ برتر حمایت می کنند به یاری ایرانجوان در بازی این هفته مقابل پرسپولیس تهران حاضر شوند.
مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: جوانان بوشهری در بازی این هفته همانند بازی شاهین با پرسپولیس که منجر به پیروزی شاهین شد ایرانجوان را حمایت کنند.
کنگانی افزود: باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر آمادگی کامل را جهت هرگونه حمایت از باشگاه برادر و ایرانجوان بوشهر خواهد داشت.
نظر شما