به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی چون «غلامرضا تختی»، «محمد رسول الله (ص)»، «ضیافت»، «ضارب» و «ناکجا» در این آخر هفته از تلویزیون پخش میشوند. در این گرازش به معرفی و مرور این آثار میپردازیم.
تماشای فیلمی از زندگی جهانپهلوان تختی
فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» محصول سال ۱۳۹۷ به کارگردانی بهرام توکلی پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
داستان فیلم «غلامرضا تختی» با قرائت و امضای وصیتنامه و خودکشی تختی آغاز میشود، سپس با فلاش بک (رجعت به گذشته) دوران کودکیاش را که در فقر شدید و در آلونکهای خانی آباد جنوب تهران میگذراند روایت میکند. غلامرضا که به کشتی علاقه داشت در گامهای اولیهاش برای کشتیگیر شدن در دوران نوجوانی ناکام میماند و هنگام کار در تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به تنهایی شروع به تمرین میکند. او سرانجام کارگری در مناطق نفتی را رها میکند، به تهران نزد خانوادهاش بر میگردد و در باشگاه پولاد، عبدالحسن فعلی معروف به حاج فعلی مربی کشتی این باشگاه استعدادش را کشف میکند. غلامرضا به سرعت به عضویت در تیم ملی کشتی ایران در میآید و در دوران جوانی نخستین بار در مسابقات کشتی هلسینکی ۱۹۵۱ مدال نقره و در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ مدال طلا میگیرد. تختی همزمان با افتخارات ورزشی به دلیل مردمداری و روحیهای که در دستگیری از مستمندان داشت به محبوبیتهای فروانی میرسد و ... .
ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کردهاند.
«غلامرضا تختی» توانست در سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری و بهترین طراحی صحنه را از آن خود کند.
توکلی و ملکان همکاری خود را پس از این فیلم در سریال «نهنگ آبی» ادامه دادند و فیلم موفق «روز صفر» را ساختند. ملکان در «غلامرضا تختی» تهیهکننده، یکی از ۲ نویسنده و چهرهپرداز بود.
فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» روی آنتن میرود
فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» محصول سال ۱۹۷۶ به کارگردانی مصطفی عقاد پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه پاپاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد.
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۸.۱ را به دست بیاورد.
شبکه نمایش فیلمی از مسعود کیمیایی روی آنتن میبرد
فیلم سینمایی «ضیافت» محصول سال ۱۳۷۴ به کارگردانی مسعود کیمیایی پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم از این قرار است که هفت دوست سالها پیش قرار گذاشتهاند که چند سال بعد در روز مشخصی بار دیگر در پاتوق همیشگیشان گرد هم بیایند. در روز تعیین شده همه با هیئتهای تغییر یافته حاضر میشوند به غیر از رامین که اکنون وکیل شده و برای شرکتی به مدیریت مهیاران کار می کند. رامین ناخواسته وارد کارهای خلاف قانون رئیس شرکت شده و اکنون که دیگر حاضر به همکاری با آنها نیست او را به مرگ تهدید کردهاند و او از ترس جانش به مکان امنی پناه میبرد و همسرش را به جای خود بر سر قرار میفرستد تا از دوستان قدیمیاش برای نجات او کمک بگیرد. در میان دوستان قدیمی علی که مأمور پلیس است ... .
فریبرز عربنیا، پارسا پیروزفر، حسن جوهرچی، مهدی خیامی و بهزاد خداویسی در فیلم سینمایی «ضیافت» به ایفای نقش پرداختهاند.
«ضیافت» با مدت زمان ۱۰۰ دقیقه نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی شد.
تماشای یک فیلم اکشن در آخر هفته
فیلم سینمایی «ضارب» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی پیر مورال پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی شان پن، ادریس البا، خاویر باردم و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگزده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیتهای بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آنها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تکتیراندازان حرفهای این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسهای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب میشود. این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بیخبر از فعالیتهای سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقهمندند و در این میان یکی دیگر از مهرههای اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این ۲ نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاش های فیلیکس را بیاثر میکند ... .
این فیلم به رغم داشتن بازیگران بهنام، با بودجهای ۴۰ میلیون دلاری در حدود ۲۴ میلیون دلار فروش داشت و از وبسایت آیامدیبی نمره ۵.۸ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ناامیدکننده ۱۵ را به دست آورد.
ساندرا هال منتقد سینما بااشاره به ناکامیهای این اثر در احساسبرانگیزی گفته است: بخشی از مشکل، عزم فیلمنامه برای کشاندن برخی از خوشمنظرهترین نقاط اسپانیا به دل ماجراست، چه با حالوهوای فیلم سازگار باشند و چه نباشند.
«ناکجا» از شبکه نمایش پخش میشود
فیلم سینمایی «ناکجا» محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی آلبرت پینتو جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی آنا کاستیلو و تامار نواس خواهیم دید: خانم بارداری با پنهان شدن در یک کانتینر دریایی از کشور جنگزده خود فرار میکند. پس از طوفانی سهمگین و به دنیا آمدن نوزادش، او که در میان دریا سرگردان شده باید برای نجات جان هردویشان مبارزه کند.
این فیلم سینمایی از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره مقبول ۷۷ را کسب کرد.
پل مونت منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «ناکجا» فیلمی شبیه به یک مصیبت طاقتفرسا است و اگرچه فیلمی نیست که کسی بتواند بگوید از آن لذت برده است، اما غیرممکن است که کسی هنر ساخت آن و روحیه بقایی را که گاهی اوقات به خوبی پنهان شده و به طرز غمانگیزی ستایش میشود، تحسین نکند.
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