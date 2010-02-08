مسعود ساکت اف که تهیه‌کنندگی تله تئاترهای مختلفی را در تلویزیون بر عهده داشته، درباره دلایل تعویق در ساخت آثار تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم مهمترین مشکل نبود ثبات در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی ثبات وجود نداشته باشد نمی‌توان برنامه‌ریزی درازمدت هم داشت. از سوی دیگر وقتی تولید پروژه‌ای همراه با ریسک هم باشد، عدم ثبات آسیب بیشتری می‌رساند.

وی در ادامه افزود: وقتی دکتر پورحسین از مدیریت شبکه چهار به شبکه آموزش منصوب می‌شود، مسلماً با هدف بهتر شدن شبکه آموزش رفته است.اما وقتی مدیر دو شبکه با هم جا به جا می‌شود، دیگر نمی‌توان دلیل قانع‌ کننده‌ای برای آن پیدا کرد. همین تغییر مدیریت باعث می‌شود تهیه‌کننده به سمت ساختارهای نو حرکت نکند، چرا که سیاست مدیر جدید را نمی‌داند.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر وجود شوراهای متعدد تصمیم‌گیرنده منجر به سردرگمی تهیه‌کننده می‌شود. چرا که برخی مواقع وقتی طرحی رد می‌شود ،می‌گویند شورای نهایی آن را رد کرده نه ما. در واقع تهیه‌کننده نمی‌داند پاسخ رد فیلمنامه را از چه کسی باید جویا شود.

این تهیه‌کننده درباره اینکه بودجه چقدر در تعویق پروژه‌ها موثر است، توضیح داد: بودجه تاثیر زیادی ندارد، چرا که به قول معروف دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. به هر حال وقتی قرارداد امضاء می‌شود، پول هم به مرور به پروژه تزریق می‌شود، اما نکته مهم همان تغییر مدیریت است که به آن اشاره کردم که باعث می‌شود تهیه‌کننده از کارهای نو پا پس بکشد.