اجرای آثار سوگواره اربعین در مسیر کربلا آوازه آن را دوچندان کرد

مسعود میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال زائران از اجراهای هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی اظهار کرد: استقبال مردم و زائران از برنامههای نمایشی این رویداد در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه نشاندهنده جایگاه ارزشمند هنر آیینی و تأثیرگذاری آن در انتقال مفاهیم عاشورا و اربعین است.
وی افزود: هرچند برنامهریزی کلی سوگواره برای اجرای گروههای نمایشی و آیینی در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه انجام شده است اما امسال با حمایت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خوزستان زمینه اجرای دو گروه از بخش میهمان سوگواره در کشور عراق و مسیر منتهی به کربلای معلی فراهم شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خوزستان ادامه داد: اجرای این آثار در مسیر پیادهروی اربعین و میان زائران کشورهای مختلف علاوه بر معرفی ظرفیتهای هنر آیینی ایران موجب شد آوازه سوگواره و اثربخشی فرهنگی آن فراتر از مرزهای کشور گسترش پیدا کند.
میرزاپور با اشاره به کیفیت آثار ارائهشده در این دوره گفت: حضور گروههای توانمند از نقاط مختلف کشور و تنوع آثار و شیوههای اجرایی نشاندهنده ظرفیت بالای هنر نمایش در روایت فرهنگ عاشورا است.
وی بیان کرد: توجه هنرمندان به مضامین دینی و آیینی سبب شده است آثار این دوره ارتباط مؤثری با مخاطبان برقرار کند و مفاهیم عاشورا و اربعین با زبان هنر به زائران منتقل شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خوزستان اظهار کرد: یکی از ویژگیهای ارزشمند این دوره اجرای تعزیههای فارسی و عربی است که باعث شده مخاطبان با زبانها و فرهنگهای مختلف ارتباط بیشتری با این هنر اصیل برقرار کنند.
وی افزود: اجرای تعزیه عربی در کنار تعزیه فارسی جلوهای از پیوند فرهنگی مردم خوزستان با آیینهای عاشورایی است و ظرفیتهای مشترک فرهنگی میان ملتهای مسلمان را به نمایش میگذارد.
میرزاپور با اشاره به نقش مواکب فرهنگی هنری کانونهای مساجد خوزستان در پشتیبانی از سوگواره بیان کرد: این مواکب با حضور فعال در بخشهای اجرایی و فرهنگی و پشتیبانی شرایط مناسبی برای حضور هنرمندان و اجرای برنامهها فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: همراهی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خوزستان با این رویداد نمونهای از همافزایی مجموعههای فرهنگی برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ترویج فرهنگ عاشورا از مسیر هنر است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به دبیری مصطفی بوعذار و به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت ادارهکل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان، ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد و شهرداری اهواز از ششم تا سیزدهم مرداد ۱۴۰۵ در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه در حال برگزاری است.
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