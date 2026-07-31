سوگواره تئاتر و تعزیه اربعین توفیق معنوی در مسیر خدمت به زائران است

حامد ترابینهاد کارگردان نمایش خیابانی «ساعت حرکت» به نویسندگی مهدی صالحیار از شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی اظهار کرد: فضای این رویداد با جشنوارههایی که تاکنون در آنها حضور داشتهام متفاوت است زیرا هدف اصلی آن رقابت نیست بلکه خدمت فرهنگی و هنری به زائران امام حسین (ع) است.
وی افزود: سال گذشته برای نخستین بار با اجرای یک نمایش خیابانی در این سوگواره حضور پیدا کردم و حالوهوای معنوی اربعین و ارتباط صمیمی مردم با هنر تأثیر عمیقی بر من گذاشت.
کارگردان نمایش خیابانی «ساعت حرکت» ادامه داد: همین تجربه سبب شد با وجود مسافت طولانی و سختی مسیر و گرمای طاقتفرسای خوزستان برای دومین بار در این رویداد حضور پیدا کنم.
ترابینهاد گفت: وقتی هنرمند در مسیر خدمت به زائران امام حسین (ع) قرار میگیرد بسیاری از سختیها برای او معنا و رنگ دیگری پیدا میکند و حضور در چنین فضایی بیش از آنکه یک حضور حرفهای و جشنوارهای باشد یک توفیق معنوی و وظیفه فرهنگی است.
وی با قدردانی از برنامهریزی دبیرخانه سوگواره بیان کرد: برگزاری چنین رویدادی در مسیرهای مرزی و در شرایط خاص اربعین به مدیریت و برنامهریزی دقیق و روحیه جهادی نیاز دارد و خوشبختانه در روند برگزاری این سوگواره شاهد تلاش و دغدغهمندی عوامل اجرایی و دبیر آن هستیم.
این کارگردان تئاتر خیابانی تصریح کرد: استمرار این سوگواره میتواند فرصت ارزشمندی برای حضور هنرمندان متعهد سراسر کشور و ارائه آثار نمایشی با موضوعات دینی و آیینی باشد و امیدوارم مدیران فرهنگی با نگاه ویژه از چنین رویدادهایی حمایت کنند.
ترابینهاد بیان کرد: هنرمندان زیادی در جشنوارهها و رویدادهای ملی حضور پیدا میکنند اما حضور در سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی حالوهوای دیگری دارد زیرا هنرمند در اینجا احساس میکند بخشی از یک حرکت بزرگ فرهنگی و معنوی است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به دبیری مصطفی بوعذار و به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت ادارهکل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان، ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد و شهرداری اهواز از ششم تا سیزدهم مرداد ۱۴۰۵ در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه در حال برگزاری است.
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