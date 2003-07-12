ايجاد شوراي صلح و امنيت در آفريقا

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبران كشورهاي عضو اتحاديه افريقا كه به مناسبت دومين نشست اين اتحاديه در ماپوتو پايتخت موزامبيك گرد هم آمده اند، روز شنبه از ايجاد شوراي صلح و امنيت دفاع كردند و مبارزه با ايدز را از مهمترين مسائل مورد بررسي اين اتحاديه خواندند. اين شورا وظيفه دارد درگيري هاي منطقه اي را آرام كند.

اين شورا كه نمايي كوچك از شوراي امنيت سازمان ملل است داراي حق تصويب قطع نامه و تصميم درباره ارسال سربازان به مناطق جنگي است. 27 دولت از 53 دولت عضو اتحاديه آفريقا بايد به ايجاد اين شورا راي مثبت بدهند. تا امروز 17 كشور به ايجاد اين شورا راي داده اند.

"عبدالله واد" رييس جمهور سنگال تصريح كرد كه اين شورا آفريقا را قادر خواهد كرد كه درگيري هاي خود را تحت قانون در آورد. واد گفت: "اتحاديه آفريقا نشستي فوق العاده درباره دفاع و امنيت است كه به توسعه پايدار در اين قاره مي انديشد."

موزامبيك پس از آفريقاي جنوبي به مدت يك سال رياست اتحاديه آفريقا را به عهده خواهد داشت.

"دنيس ساسو گوسو" رييس جمهور كنگو و "اولوسگان اوباسانجو" رييس جمهور نيجريه گزارشي از وضعيت دفاعي آفريقا ارائه دادند.

اتحاديه آفريقا يك سال پيش در دوربان آفريقاي جنوبي تاسيس و جايگزين "سازمان اتحاد آفريقا" كه كارايي خود را از دست داده بود شد.

رسيدگي به آوارگي هاي قومي آفريقاييان يكي ديگر از سياست هاي اتحاديه آفريقا است .



