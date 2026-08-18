داروخانه هلال احمر کرمانشاه در انتظار مجوز توزیع داروهای خاص

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: داروخانه هلال احمر استان با وجود فعالیت و ارائه خدمات دارویی، هنوز مجوز توزیع داروهای بیماران خاص را دریافت نکرده است.

وی افزود: صدور این مجوز از مطالبات مردم استان است که طی مدت گذشته پیگیری شده، اما نهایی شدن آن همچنان در انتظار تأیید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قرار دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: این سازمان توانمندی قابل توجهی برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران دارد و در صورت صدور مجوز، امکان اختصاص سهمیه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشوری برای کرمانشاه فراهم خواهد شد.

یگانه ادامه داد: در برخی استان‌ها چندین داروخانه هلال احمر فعال هستند و این مراکز در زمینه تأمین و توزیع داروهای بیماران خاص نیز خدمات ارائه می‌کنند که می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه خدمات دارویی در کرمانشاه باشد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در استان کرمان نیز چهارمین داروخانه هلال احمر در خردادماه امسال افتتاح شده است، در حالی که داروخانه هلال احمر کرمانشاه هنوز امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به بیماران خاص را ندارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تأکید کرد: پیگیری‌ها برای دریافت مجوز ادامه دارد و صدور آن می‌تواند دسترسی بیماران خاص استان به داروهای مورد نیاز را تسهیل و بخشی از مشکلات آنان در زمینه تأمین دارو را برطرف کند.