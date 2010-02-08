ثبت 34 شرکت نفتی با سهام 100 درصد خارجی در جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسدالله کریمی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: تا کنون 438 شرکت نفتی در جزیره زیبای کیش به ثبت رسیده است که از این تعداد 57 شرکت نفتی به طور مشترک داخلی و خارجی هستند و 34 شرکت نفتی نیز با سهام 100 درصد خارجی به ثبت رسیده است و بقیه آن شرکتهای نفتی ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه جزیره کیش به عنوان یک پایلوت گردشگری شناخته می شود، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ محیط زیست، فعالیت شرکتهای نفتی مستقر در کیش مرتبط با خدمات و پشتیبانی صنایع نفت است و از فناوری بالا برخوردار هستند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امکانات و زیرساختهای لازم برای توسعه صنعت نفت و گاز در جزیره کیش فراهم شده است و دست اندرکاران و مسئولان صنعت نفت می توانند از این فرصت و امتیاز استفاده کنند.

کریمی در خصوص امضای قرارداد توسعه میدان گازی کیش نیز افزود: این قرارداد میان شرکت ملی نفت و کنسرسیومی از شرکت های ایرانی و با منبع مالی بانک ملت امضا شده است.

میزان قراردادی که شنبه در جزیره زیبای کیش میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های پتروپارس، سازه و جهان پارس و با تأمین مالی بانک ملت به امضا رسید 10 میلیارد دلار بود.