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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۲

ثبت 34 شرکت نفتی با سهام 100 درصد خارجی در جزیره کیش

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ثبت 34 شرکت نفتی با سهام 100 درصد خارجی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسدالله کریمی شامگاه یکشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: تا کنون 438 شرکت نفتی در جزیره زیبای کیش به ثبت رسیده است که از این تعداد 57 شرکت نفتی به طور مشترک داخلی و خارجی هستند و 34 شرکت نفتی نیز با سهام 100 درصد خارجی به ثبت رسیده است و بقیه آن شرکتهای نفتی ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه جزیره کیش به عنوان یک پایلوت گردشگری شناخته می شود، خاطرنشان کرد: به منظور حفظ محیط زیست، فعالیت شرکتهای نفتی مستقر در کیش مرتبط با خدمات و پشتیبانی صنایع نفت است و از فناوری بالا برخوردار هستند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امکانات و زیرساختهای لازم برای توسعه صنعت نفت و گاز در جزیره کیش فراهم شده است و دست اندرکاران و مسئولان صنعت نفت می توانند از این فرصت و امتیاز استفاده کنند.

کریمی در خصوص امضای قرارداد توسعه میدان گازی کیش نیز افزود: این قرارداد میان شرکت ملی نفت و کنسرسیومی از شرکت های ایرانی و با منبع مالی بانک ملت امضا شده است.

میزان قراردادی که شنبه در جزیره زیبای کیش میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های پتروپارس، سازه و جهان پارس و با تأمین مالی بانک ملت به امضا رسید 10 میلیارد دلار بود.

کد مطلب 1031835

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