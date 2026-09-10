به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در شورای آموزشوپرورش لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای آموزشوپرورش استان و معلمین برای آغاز فصل دیگری از جهاد در حوزه تعلیموتربیت، اظهار داشت: فرهنگیان و معلمین از ارکان مهم و اثرگذار توسعه استان با پرورش نسل علمی و متعهد هستند.
ظرفیت شورای آموزشوپرورش در استان باید فعال شود
وی با اشاره به اهمیت و نقش شورای آموزشوپرورش، گفت: جایگاه و اهمیت این شورا باید بهخوبی درک و تبیین شود. این شورا باید از طریق دبیرخانه قوی، دستور کار قوی و پیگیری ویژه، مصوبات مهمی برای توسعه اهداف آموزشی، وضع و اجرا کند.
استاندار لرستان، بیان داشت: ظرفیت شورای آموزشوپرورش در استان باید فعال شود تا مدیران همه دستگاههای اجرایی پایکار بیایند و همه ادارات مکلف به همکاری با آموزشوپرورش هستند.
شاهرخی، ادامه داد: اجرای کارهای عمیق و اثرگذار بهدوراز نمایش و اجرای شایستهسالاری، در امر آموزشوپرورش ضروری است و خوشبختانه امروز، دوز آموزش در این حوزه بیشتر از سیاست است.
ارتقای یک نمرهای معدل آموزشی در همه مقاطع تحصیلی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انجمن اولیاومربیان، گفت: در این حوزه باید بین مردم و اولیای، ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. حدود ۳۶۰ هزار نفر جمعیت دانشآموزان یعنی حدود ۸۰ درصد جمعیت استان تحتتأثیر انجمن اولیاومربیان است و باید این انجمن در استان، تقویت شود.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به ارتقای یک نمرهای معدل آموزشی در همه مقاطع تحصیلی استان، افزود: این کار نیازمند تلاش ویژه است که از مجموعه آموزشوپرورش استان در این زمینه، قدردانی میکنیم و البته این معدل باید بیشتر افزایش یابد.
شاهرخی با تأکید بر اجرای برنامه عملیاتی همراه با نظارت در بخشهای مختلف آموزشوپرورش و فضاهای فیزیکی و... ادامه داد: مولدسازی در این حوزه بسیار مؤثر است که خوشبختانه آموزشوپرورش در این زمینه خوب عمل کرده؛ ولی برای تحقق برنامههای آموزشی باید بیشتر فعال شود.
ضرورت توسعه فضاهای فنی و حرفهای
وی تأکید کرد: از همه ظرفیتها برای مولدسازی استفاده کنید تا ارزشافزایی برای املاک صورت بگیرد.
استاندار لرستان، کرد: از ظرفیت بخش خصوصی بهویژه در زمینه مدرسهسازی استفاده شود.
شاهرخی با اشاره بهضرورت توسعه فضاهای فنی و حرفهای در آموزشوپرورش، گفت: بهصورت ویژه برای ایجاد فضاهای هنرستانی و فنی و حرفهای ورود کنید و کار فنی و تخصصی در این زمینه انجام دهید. روند اخذ مجوز این مراکز نیز را تسهیل کردهایم
وی افزود: پرداخت تسهیلات، کمک برای خرید تجهیزات و... به بخش خصوصی برای مراکز هنرستانی و فنی و حرفهای نیز در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
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