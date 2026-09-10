قزوین روی سکوی پیست کشور؛ بانوان رکابزن ۶ مدال گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور دوچرخهسواری پیست بانوان از روز گذشته آغاز شده و رقابتها امروز نیز ادامه پیدا کرد که در جریان این مسابقات، رکابزنان قزوینی موفق به کسب چندین مدال شدند.
در روز نخست این رقابتها، ستایش قلیپور، رکابزن قزوینی در رده سنی بزرگسالان، در ماده یک کیلومتر به مقام دوم دست یافت و مدال نقره را از آن خود کرد.
قلیپور در ادامه و در ماده کایرین نیز عملکرد موفقی داشت و با کسب عنوان نایبقهرمانی کشور، دومین مدال نقره خود را به دست آورد.
در رده سنی نوجوانان نیز رها باجلان، رکابزن قزوینی، در ماده اومنیوم با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد و به مدال طلا رسید.
اما در ادامه رقابتها در روز دوم، باجلان بار دیگر برای دوچرخهسواری قزوین افتخارآفرینی کرد و در ماده ۳۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی به مدال طلا دست یافت.
این رکابزن قزوینی در ماده دور امتیازی نیز توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند تا با کسب دو مدال طلای دیگر، شمار طلاهای خود در این رقابتها را به سه مدال برساند.
در ادامه رقابتهای روز دوم، ستایش قلیپور نیز در ماده ۲۰۰ متر به مدال نقره دست یافت تا سومین مدال نقره خود در این مسابقات را کسب کند.
به این ترتیب، بانوان رکابزن قزوینی در مجموع این رقابتها تاکنون سه مدال طلا و سه مدال نقره برای استان قزوین به ارمغان آوردهاند.
رقابتهای قهرمانی کشور دوچرخهسواری پیست بانوان همچنان ادامه دارد و رکابزنان در سایر مواد نیز به رقابت خواهند پرداخت.
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