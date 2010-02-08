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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

تولد غیرمنتظره فرزند چهارم توسط زنی که انتظار سه فرزند داشت

تولد غیرمنتظره فرزند چهارم توسط زنی که انتظار سه فرزند داشت

ساری - خبرگزاری مهر: زنی که در بابل چهار قلو زایید سبب تعجب پزشکان شد چرا که انتظار تولد سه فرزند را داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زنی که در بابل چهار قلو زایید سبب تعجب پزشکان شد چرا که خانواده و پزشکان انتظار سه قلو داشتند.

دکتر شهناز برات، پزشک معالج این مادر حال عمومی بچه‌ها را خوب اعلام کرد و گفت: بچه‌ها با سزارین در بیمارستان آیت ‌الله روحانی بابل به دنیا آمدند.

وی خاطرنشان کرد: 18 کارمند بیمارستان به زایمان بچه‌ها کمک کردند، سه نوزاد دختر و یک نوزاد پسر بعد از دو سال نازایی به دنیا آمدند.

برات اضافه کرد: اوضاع از هفته‌ها پیش تحت نظر بود اما سونوگرافی همه چیز را نشان نمی‌دهد و به این دلیل تولد چهارمی غیرمنتظره بود.

وی تصریح کرد: حال مادر بسیار خوب است و او از اینکه صاحب چهار بچه سالم شده بسیار هیجان زده است، سه نوزاد دختر به نام‌های یسنا، یاسمین، یاس و نوزاد پسر به نام یاسین نامگذاری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئیس بیمارستان با عیادت از این خانواده قول مساعدت مالی نیز داده و تعدادی از پرسنل بیمارستان نیز هدایایی به این خانواده اهدا می‌کنند.

 

کد مطلب 1031858

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