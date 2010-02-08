تولد غیرمنتظره فرزند چهارم توسط زنی که انتظار سه فرزند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، زنی که در بابل چهار قلو زایید سبب تعجب پزشکان شد چرا که خانواده و پزشکان انتظار سه قلو داشتند.
دکتر شهناز برات، پزشک معالج این مادر حال عمومی بچهها را خوب اعلام کرد و گفت: بچهها با سزارین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل به دنیا آمدند.
وی خاطرنشان کرد: 18 کارمند بیمارستان به زایمان بچهها کمک کردند، سه نوزاد دختر و یک نوزاد پسر بعد از دو سال نازایی به دنیا آمدند.
برات اضافه کرد: اوضاع از هفتهها پیش تحت نظر بود اما سونوگرافی همه چیز را نشان نمیدهد و به این دلیل تولد چهارمی غیرمنتظره بود.
وی تصریح کرد: حال مادر بسیار خوب است و او از اینکه صاحب چهار بچه سالم شده بسیار هیجان زده است، سه نوزاد دختر به نامهای یسنا، یاسمین، یاس و نوزاد پسر به نام یاسین نامگذاری شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئیس بیمارستان با عیادت از این خانواده قول مساعدت مالی نیز داده و تعدادی از پرسنل بیمارستان نیز هدایایی به این خانواده اهدا میکنند.
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