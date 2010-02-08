به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بحرین به عنوان نخستین پروتور جهانی 2010 در رده سنی پایه شنبه شب و پس از پنج روز رقابت میان تیم‎های آسیایی، اروپایی و آفریقایی شرکت کننده در حالی با معرفی سنگاپور و بلژیک به عنوان تیم‎‌های برتر نوجوانان و جوانان (با در نظر گرفتن جدول توزیع مدال‎ها) به پایان رسید که نمایندگان کشورمان با وجود سیرصعودی مدال آوری نتوانستند در هیچ بخش و رده‎ای صاحب عنوان قهرمانی شوند.

در دوره پیشین این مسابقات تیم اعزامی کشورمان تنها یک‎بار و توسط نوشاد عالمیان به مدال (نقره) دست یافت. اما در مسابقات این دوره با وجود حضور نمایندگان کشورهای اروپایی مانند بلژیک، سوئد، اتریش، لوگزامبورگ و همچنین ورزشکاران آفریقایی از کشورهای تونس و مصر و البته با در نظرگرفتن شمار بیشتر تعداد بازیکنان‌مان که در قالب چهار تیم به بحرین سفر کرده بودند، در مجموع سه مدال نقره به همراه 2 مدال برنز نصیب ورزشکاران‎مان شد که همین مسئله موجب رضایت سرپرست فدراسیون تنیس روی میز از عملکرد بازیکنان اعزامی شده است.

محمد زارع‎ پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "گرفتن مدال طلا مهم است اما نه به این اندازه که به خاطر از دست دادن آن، روند حرکتی پینگ‎پنگ‎بازان و سیرصعودی که داشته‎اند را نادیده بگیریم".

وی ادامه داد: "بازیکنان اعزامی ایران 4 مدال بیشتر از سال پیش کسب کردند. از طرفی اگر خوش‎شانسی آنها کمی بیشتر بود می‎توانستند صاحب سه مدال طلا شوند چون به هر حال در سه بخش فینالیست شدند اما در شکست حریفان نهایی ناکام ماندند".

اما تعداد مدال‌های بازیکنان ایران در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین در شرایطی افزایش یافت که امسال با بازیکنان بیشتر و در قالب 4 تیم در این رقابت‎ها شرکت کرده بودیم!

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز در واکنش به این اظهارنظر خبرنگار مهر گفت: "باید این مسئله هم در نظر گرفته شود که این دوره از مسابقات حداقل نسبت به رقابت‎های مشابه 2009 در سطح بسیار بالاتری برگزار شد. چراکه قرار بود بلافاصله بعد از این رقابت‎ها، مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور آغاز شود و همین مسئله موجب حضور بهتر تیم‎های شرکت‎کننده شده بود. بازیکنان ایرانی در این شرایط بر تعداد مدال‏های خود افزودند".

زارع پور اشکذری اعلام کرد که بخش بزرگی از عوامل موثر در مدال‎ها و نتایج به دست آمده در رقابت‎های تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین مربوط به برنامه‏های اجرا شده در زمان ریاست شاهرخ شهنازی است.

وی تاکید کرد: "وظیفه ما این است که اینگونه برنامه‌ها را با قدرت ادامه دهیم. البته با کیفیت بهتر و آینده‎نگری قویتر، چون بازیکنان‌مان این امید را برای ما ایجاد کردند که می‎توانند تا مدال طلا هم پیش روند".

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز اظهار داشت: "به فکر آن هستیم تا با در اختیار گرفتن حریفان تمرینی بهتر و صاحب رنکینگ بالاتری از کشورهای مطرح در تنیس روی میز، زمینه‏‎های اولیه برای ارتقا پینگ‏پنگ‏بازان را فراهم کنیم، چون آنها توانایی‌های بالقوه زیادی دارند".

به طور حتم یکی از عوامل موثر در نتیجه‌گیری تیم‎های نوجوانان و جوانان کشورمان در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین مربوط به چگونگی هدایت آنها از سوی مهرداد بابادی وند، محمد وهابی و نادر شاملو است اما این موضوع تاثیری بر تصمیم زارع پور جهت جذب مربی طراز اول خارجی نگذاشته است.

وی در این زمینه گفت: "توانایی‎های مربیان ایرانی غیرقابل انکار نیست. اما قرار نیست سطح تنیس روی میز ایران را محدود به توانایی آنها کنیم. قرار هم نیست این مربیان از عرصه کنار روند. فدراسیون تنیس روی میز تصمیم دارد یک مربی طراز اول جذب کند تا بازیکنان و مربیان ما در کنار او به مراتب بالاتر برسند. برنامه‎ای که تقریبا در بسیاری از رشته‌ها و کشورها به حالت عرف در آمده است".

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: "در همین راستا مذاکرات زیادی با برخی سفارتخانه داشته‎ایم تا بتوانیم از این طریق بهترین گزینه مربیگری را انتخاب کنیم. ضمن اینکه به زودی منابع مالی خوبی به فدراسیون تزریق خواهد شد".

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات 2010 تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین نیما عالمیان در بازی‏های انفرادی جوانان، پوریا عمرانی در رقابت‌های انفرادی نوجوانان و تیم ملی "الف" نوجوانان به مدال نقره دست یافتند. ضمن اینکه تیم "ب" نوجوانان و تیم "الف" جوانان نیز صاحب مدال برنز مشترک شدند.