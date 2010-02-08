در دوره پیشین این مسابقات تیم اعزامی کشورمان تنها یکبار و توسط نوشاد عالمیان به مدال (نقره) دست یافت. اما در مسابقات این دوره با وجود حضور نمایندگان کشورهای اروپایی مانند بلژیک، سوئد، اتریش، لوگزامبورگ و همچنین ورزشکاران آفریقایی از کشورهای تونس و مصر و البته با در نظرگرفتن شمار بیشتر تعداد بازیکنانمان که در قالب چهار تیم به بحرین سفر کرده بودند، در مجموع سه مدال نقره به همراه 2 مدال برنز نصیب ورزشکارانمان شد که همین مسئله موجب رضایت سرپرست فدراسیون تنیس روی میز از عملکرد بازیکنان اعزامی شده است.
محمد زارع پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "گرفتن مدال طلا مهم است اما نه به این اندازه که به خاطر از دست دادن آن، روند حرکتی پینگپنگبازان و سیرصعودی که داشتهاند را نادیده بگیریم".
وی ادامه داد: "بازیکنان اعزامی ایران 4 مدال بیشتر از سال پیش کسب کردند. از طرفی اگر خوششانسی آنها کمی بیشتر بود میتوانستند صاحب سه مدال طلا شوند چون به هر حال در سه بخش فینالیست شدند اما در شکست حریفان نهایی ناکام ماندند".
اما تعداد مدالهای بازیکنان ایران در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین در شرایطی افزایش یافت که امسال با بازیکنان بیشتر و در قالب 4 تیم در این رقابتها شرکت کرده بودیم!
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز در واکنش به این اظهارنظر خبرنگار مهر گفت: "باید این مسئله هم در نظر گرفته شود که این دوره از مسابقات حداقل نسبت به رقابتهای مشابه 2009 در سطح بسیار بالاتری برگزار شد. چراکه قرار بود بلافاصله بعد از این رقابتها، مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان سنگاپور آغاز شود و همین مسئله موجب حضور بهتر تیمهای شرکتکننده شده بود. بازیکنان ایرانی در این شرایط بر تعداد مدالهای خود افزودند".
زارع پور اشکذری اعلام کرد که بخش بزرگی از عوامل موثر در مدالها و نتایج به دست آمده در رقابتهای تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین مربوط به برنامههای اجرا شده در زمان ریاست شاهرخ شهنازی است.
وی تاکید کرد: "وظیفه ما این است که اینگونه برنامهها را با قدرت ادامه دهیم. البته با کیفیت بهتر و آیندهنگری قویتر، چون بازیکنانمان این امید را برای ما ایجاد کردند که میتوانند تا مدال طلا هم پیش روند".
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز اظهار داشت: "به فکر آن هستیم تا با در اختیار گرفتن حریفان تمرینی بهتر و صاحب رنکینگ بالاتری از کشورهای مطرح در تنیس روی میز، زمینههای اولیه برای ارتقا پینگپنگبازان را فراهم کنیم، چون آنها تواناییهای بالقوه زیادی دارند".
به طور حتم یکی از عوامل موثر در نتیجهگیری تیمهای نوجوانان و جوانان کشورمان در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین مربوط به چگونگی هدایت آنها از سوی مهرداد بابادی وند، محمد وهابی و نادر شاملو است اما این موضوع تاثیری بر تصمیم زارع پور جهت جذب مربی طراز اول خارجی نگذاشته است.
وی در این زمینه گفت: "تواناییهای مربیان ایرانی غیرقابل انکار نیست. اما قرار نیست سطح تنیس روی میز ایران را محدود به توانایی آنها کنیم. قرار هم نیست این مربیان از عرصه کنار روند. فدراسیون تنیس روی میز تصمیم دارد یک مربی طراز اول جذب کند تا بازیکنان و مربیان ما در کنار او به مراتب بالاتر برسند. برنامهای که تقریبا در بسیاری از رشتهها و کشورها به حالت عرف در آمده است".
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: "در همین راستا مذاکرات زیادی با برخی سفارتخانه داشتهایم تا بتوانیم از این طریق بهترین گزینه مربیگری را انتخاب کنیم. ضمن اینکه به زودی منابع مالی خوبی به فدراسیون تزریق خواهد شد".
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات 2010 تنیس روی میز پروتور جهانی بحرین نیما عالمیان در بازیهای انفرادی جوانان، پوریا عمرانی در رقابتهای انفرادی نوجوانان و تیم ملی "الف" نوجوانان به مدال نقره دست یافتند. ضمن اینکه تیم "ب" نوجوانان و تیم "الف" جوانان نیز صاحب مدال برنز مشترک شدند.
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