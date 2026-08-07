به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید نوراله افشار در خطبههای این هفته نماز جمعه چرام با اشاره به وعدههای الهی و ضرورت اعتماد به نصرت خداوند، بر حفظ روحیه امید، ایستادگی و تکیه بر آموزههای دینی در برابر دشمنان تأکید کرد.
وی با یادآوری بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعتماد به وعدههای الهی را از ویژگیهای اهل تقوا برشمرد و اظهار کرد: جوانان ایران اسلامی به فضل الهی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی و عزت و اقتدار روزافزون ملت ایران را خواهند دید و هیچگونه نگرانی و اضطرابی نباید در دل مؤمنان راه یابد.
امام جمعه چرام با اشاره به تحولات منطقه، آمادگی جبهه مقاومت را عامل سردرگمی دشمنان دانست و افزود: عملیاتهای اخیر نیروهای مقاومت، بهویژه حملات یمن علیه مواضع دشمن، نشاندهنده اشراف اطلاعاتی، توان موشکی و پهپادی و قدرت بازدارندگی این جبهه است.
وی در ادامه با اشاره به تحولات عراق و حملات صورت گرفته علیه نیروهای مقاومت، اظهار کرد: گروههای مقاومت عراق در برابر این اقدامات واکنش بازدارنده و قاطع خواهند داشت و تحولات میدانی منطقه نشان میدهد دشمنان هزینه اقدامات خود را پرداخت خواهند کرد.
حجتالاسلام و المسلمین افشار با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدهای خارجی تصریح کرد: هرگونه اقدام خصمانه دشمن با پاسخ متناسب و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و تجربههای گذشته نشان داده است که ایران در برابر تهدیدها با اقتدار عمل میکند.
وی همچنین با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت از فناوری هستهای صلحآمیز، توان بازدارندگی و منافع ملی خود صیانت میکند و ضمن بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی، هیچگاه پیشرفت کشور را معطل مذاکرات نخواهد کرد.
امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در شرایط کنونی بسیار اثرگذار توصیف کرد و گفت: خبرنگاران چشم بینا و وجدان بیدار جامعه هستند و در شرایط جنگ رسانهای، رسالت آنان در اطلاعرسانی دقیق، صحیح و امیدآفرین بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه رسانهها حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند، افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخبار صحیح، مستند و مسئولانه نیاز دارد و خبرنگاران در خط مقدم مقابله با جنگ شناختی دشمن قرار دارند.
حجتالاسلام افشار در پایان از حضور گسترده مردم شهرستان چرام در پیادهروی اربعین از چرام تا آستان مقدس امامزاده بیبی رشیده (س) قدردانی کرد و گفت: این حضور پرشور جلوهای از عشق مردم به حضرت سیدالشهدا (ع) و تجدید بیعت با آرمانهای عاشورا بود و بار دیگر پویایی و زنده بودن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به نمایش گذاشت.
نظر شما