امام جمعه بجنورد: تنگه هرمز اهرم اقتدار جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: امام رضا (ع) در توصیهای به حضرت عبدالعظیم حسنی، شیعیان را به جلوگیری از نفوذ شیطان، صداقت، امانتداری، پرهیز از جدال و تقویت همدلی و ارتباط میان مؤمنان سفارش کردهاند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل شکست جبهه حق در طول تاریخ، نفوذ دشمن بوده است، افزود: دشمن همواره تلاش کرده با نفوذ در میان مؤمنان و ایجاد اختلاف، زمینه تضعیف جبهه حق را فراهم کند و امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی همین راهبرد را دنبال میکنند.
امام جمعه بجنورد ادامه داد: افرادی که مردم را از مقاومت میترسانند، آنان را به تسلیم در برابر دشمن دعوت میکنند و توان جبهه استکبار را بزرگنمایی میکنند، در مسیر نفوذ دشمن حرکت میکنند.
حجتالاسلام نوری با اشاره به توصیههای امام رضا (ع) درباره صداقت و امانتداری، گفت: دروغ، خیانت در امانت، تخریب شخصیت افراد و ایجاد اختلاف میان مؤمنان از مهمترین راههای نفوذ شیطان در جامعه است و همه باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
وی همچنین با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانهها را در مقابله با جنگ روایتها مهم دانست و اظهار کرد: خبرنگاران متعهد با اطلاعرسانی صحیح، مانع تحریف واقعیتها توسط دشمن میشوند و در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه از خانوادهها گرفته تا مسئولان، دستگاههای اجرایی، فرهنگی، قضایی و انتظامی در قبال حفظ عفاف و حیا مسئول هستند و نباید در برابر این موضوع بیتفاوت باشند.
حجتالاسلام نوری با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن در کنار جنگ نظامی، با بهرهگیری از رسانهها، فضای مجازی و تبلیغات گسترده، عفاف، حیا و باورهای دینی جامعه را هدف قرار داده و مقابله با این هجمه نیازمند هوشیاری و اقدام جدی است.
وی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچگاه مرعوب تهدیدهای دشمن نخواهد شد و اقتدار جمهوری اسلامی موجب عقبنشینی دشمن در برابر ملت ایران شده است.
امام جمعه بجنورد با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: مدیریت تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، اهرم اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و دشمن را در محاسبات خود با چالش مواجه کرده است.
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