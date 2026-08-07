به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس لطوف کاریکاتوریست اهل برزیل به دلیل آثار انتقادی و جسورانهاش در سطح جهان شناخته میشود. او را میتوان یک «فعال سیاسی با قلم» دانست که آثارش عمدتاً بر محوریت عدالت اجتماعی، حقوق بشر و نقد سیاستهای قدرتطلبانانه است.
وی در جدیدترین اثر کارتونیاش، به عملکرد ایران در مقابله با آمریکا پرداخته است.
لطوف برای این طرح نوشته است: «موشکهای ایرانی سپر پدافند هوایی ایالات متحده را از هم میپاشند.
گزارشهای اخیر حاکی از آن است که ۸۰ درصد از مهمات کلیدی پدافند هوایی آمریکا در طول جنگ با ایران مصرف شده است؛ موضوعی که پایگاههای آنها را در برابر حملات جدید آسیبپذیر (بدون دفاع) باقی میگذارد.»
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