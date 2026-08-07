امام جمعه دماوند: افزایش قبوض آب و برق مردم را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی در خطبههای این هفته نماز جمعه دماوند با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، اظهار کرد: افزایش چندبرابری قبوض آب، برق و گاز به یکی از دغدغههای جدی اقشار متوسط و کمدرآمد تبدیل شده است.
وی افزود: مقایسه قبوض ماههای اخیر نشان میدهد هزینه آب و برق در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته و این موضوع موجب نگرانی شهروندان شده است.
امام جمعه دماوند با درخواست از وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت آب و فاضلاب برای ارائه توضیحات درباره علت این افزایش، تصریح کرد: مردم انتظار دارند درباره تغییر الگوی مصرف و نحوه محاسبه قبوض، اطلاعرسانی شفاف انجام شود.
فتاحدماوندی همچنین با اشاره به قطعیهای آب در دماوند، خواستار تسریع در اجرای طرحهای تأمین پایدار آب شرب این شهرستان شد و بر ضرورت حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد تأکید کرد.
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