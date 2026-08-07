ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰۰ زائر در مرز تمرچین و بازرگان توسط اورژانس

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پوشش گسترده اورژانس در طول طرح پیاده روی اربعین حسینی از مرز ورودی ماکو تا پایانه مرزی تمرچین،اظهار کرد: در این طرح پوشش خدمات در ۲۹ نقطه استقرار برای پوشش پایانه مرزی تمرچین و مسیرهای منتهی به آن پیشبینی شد.
وی ادامه داد: مجموعه اورژانس استان با بهکارگیری ۳۱ دستگاه آمبولانس عملیاتی، ۲ دستگاه موتورلانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، پوشش پیشبیمارستانی را به انجام رساند.
رضازاده افزود: علاوه بر ظرفیتهای استانی، جهت تقویت توان عملیاتی، ۲ دستگاه آمبولانس از تبریز و یک دستگاه از سراب به همراه نیروهای متخصص به یاری تیمهای اورژانس آذربایجان غربی رسیدند.
بکارگیری ۹۲ نیروی اورژانس آذربایجان غربی
وی گفت: در بخش پیشبیمارستانی، ۶۲ نفر نیروی عملیاتی در آمبولانسهای سبک، ۲ نفر در موتورلانسها، ۳ نفر در اتوبوس آمبولانس و ۶ نفر نیروی اعزامی از استانهای همجوار، بهصورت مستقیم درگیر ارائه خدمات درمانی بودند.
رئیس مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: در پشتیبانی بیمارستانی نیز بیمارستانهای فجر ماکو، امام خمینی ( ره ) و شهید قاسم سلیمانی پیرانشهر با حضور پزشکان و متخصصان، پذیرای مراجعین احتمالی بودند.
رضازاده ادامه داد: از آغاز طرح اربعین تاکنون، ۹۱ مأموریت فوریتی توسط اورژانس انجام شده و در مجموع ۳ هزار و ۴۹ نفر خدمات درمانی دریافت کردند.
گرمازدگی شایع ترین علل مراجعه زائران به تیم های اورژانس
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۹۳۸ نفر زائر ایرانی و ۱۱۱ نفر از اتباع خارجی بودند و شایع ترین علل مراجعه به تیمهای مستقر، ضعف، بیحالی و گرمازدگی ناشی از شرایط جوی بوده است که اقدامات لازم در محل صورت گرفت و تنها ۹ بیمار نیازمند مراقبت بیشتر، توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین آذربایجان غربی گفت: خدمت به زائران اربعین حسینی برای مجموعه اورژانس آذربایجان غربی افتخار بزرگی است، در کنار تلاش های شبانهروزی کارشناسان اورژانس، مواکب درمانی تاکین اجتماعی، نیروی انتظامی و ارتش نقش مهمی در پوشش درمانی ایفا کردند.
وی یادآور شد: همچنین کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با بازدیدهای مکرر از منابع آب، مواد غذایی و پایش وضعیت بیماریهای واگیر، سلامت عمومی زائران را تضمین کردند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین آذربایجان غربی گفت: تجربه عملیات امسال نشان داد که با برنامه ریزی دقیق و تقویت نقاط استقرار، امکان پاسخگویی مؤثر به افزایش حجم تردد زائران وجود دارد. برای سالهای آینده، تقویت ناوگان، توسعه آموزشهای میدانی و ارتقای هماهنگیهای بینبخشی در دستور کار قرار دارد تا زائران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری تردد کنند.
نظر شما