رهبر معظم انقلاب اسلامی: اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه تعلق گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دکتر رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با مقایسه وضع فلسطین و رژیم صهیونیستی در 30 سال پیش و اکنون خاطرنشان کردند: فلسطین امروز مظهر حیات، عزم، اراده، ایمان، مجاهدت و عزت است و مردم فلسطین نشان داده اند که از لحاظ بنیه معنوی به مراتب از غاصبان صهیونیست، قوی ترند به همین دلیل ارتش اسرائیل با وجود برتری نظامی نتوانست بر ایمان و اراده آنان غلبه کند و شکست خورد.

رهبر معظم انقلاب ناتوانی رژیم صهیونیستی را در تسلط بر غزه، شبیه به معجزه دانستند و تصریح کردند: رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تمام کمکهای مادی و سیاسی و پس از حدود دو سال محاصره ، نتوانست مقاومت ملت فلسطین را در هم بشکند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: اراده الهی به پایان دادن ظلم در منطقه و به خاک مالیدن بینی مستکبران تعلق گرفته است.

ایشان با اشاره به قساوت، شدت عمل و وحشی گری بی سابقه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کردند: این رژیم در طول 60 سالی که از عمر غاصبش می گذرد، مظهر همه زشتی ها، ظلم ها و نامردمی هایی است که ممکن است در یک مجموعه پیدا شود.



رهبرانقلاب اسلامی مقاومت فلسطین را دربرابر همه فشار اعجاب برانگیز دانستند و افزودند: امید برگرفته از ایمان مردم فلسطین مهمترین عامل مقاومت است و در تمام قضایای سیاسی صحنه فلسطین باید امید به پیروزی و ادامه مقاومت مورد توجه باشد.

رهبر معظم انقلاب ضمن تمجید از نقش جنبش جهاد اسلامی در عرصه جهاد و سیاست فلسطین، تأکید کردند: من به آینده فلسطین بسیار خوش بین هستم و معتقدم اسرائیل در سراشیبی تند افول و زوال حرکت می کند و انشاءالله نابودی آن حتمی خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای به روند «قدرت گرفتن جبهه حق» و در مقابل، «ضعیف شدن جبهه باطل» اشاره و خاطرنشان کردند: تردیدی نیست که پایان این مسیر، نجات فلسطین از چنگال صهیونیستها و بازگشت آن به دامن فلسطینی ها و زوال رژیم صهیونیستی است.

ایشان به تلاش برخی دولتهای عربی در جهت کمک به دشمن صهیونیستی اشاره کردند و افزودند: قطعاً این تلاشها اثر و دوامی ندارد چرا که ملتهای مسلمان همواره پشتیبان آرمان فلسطین هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: ما براساس عقیده خود از فلسطین دفاع می کنیم و پای آن ایستاده ایم و اعتقاد قلبی داریم که خداوند متعال از اهل ایمان دفاع می کند.

در این دیدار آقای رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، ضمن تبریک فرارسیدن سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: همانطور که شهید فتحی شقاقی می گفت انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بی نظیر است و با هیچ انقلاب دیگری قابل مقایسه نیست.

وی با بیان گزارشی از آخرین تحولات فلسطین و منطقه گفت: گروههای مقاومت اسلامی، با وحدت کامل و استحکام مواضع به فعالیت جهادی و سیاسی خود تا پیروزی نهایی ادامه می دهند.

دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین به سیاست جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و افزود: گروههای مقاومت و جهاد اسلامی فلسطین با احساس قوت و هوشیاری کامل، اوضاع را رصد می کنند و آماده دفاع و رویارویی با هرگونه تحرکات و اقدامات حماقت آمیز دشمن صهیونیستی خواهند بود.

دکتر رمضان عبدالله با تحسین هوشیاری ملت بزرگ ایران گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران، در بهترین و قوی ترین موقعیت قرار دارد و همه به مواضع به حق ایران افتخار می کنند و قطعاً حق نیز پیروز خواهد بود.