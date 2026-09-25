هشدار جدی یمن به ائتلاف سعودی درباره عبور از خط قرمزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، سرلشکر «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع و سرلشکر «یوسف حسن المدنی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پیامی به شورای عالی سیاسی این کشور، از آمادگی کامل تسلیحات بازدارنده از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها برای هدف قرار دادن پایگاهها و منافع راهبردی دشمنان اعلام کرد.
در این پیام تأکید شده است که ائتلافهای منطقهای نتوانستهاند از عربستان حمایت کنند و لفاظیهای سیاسی نیز مانع از مواجهه با قدرت نظامی یمن نخواهد بود.
مقامات نظامی یمن هشدار دادند که هرگونه تلاش برای ادامه محاصره یا عبور از خطوط قرمز، با واکنشهای سخت و بیسابقه روبرو خواهد شد.
وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن همچنین با رد تلاشهای رسانهای عربستان و متحدانش مبنی بر متهم کردن یمن به هدف قرار دادن اماکن مقدس، این اقدامات را تلاشی بیهوده برای سرپوش گذاشتن بر جنایات و خیانتهای این کشورها توصیف کردند.
آنها تأکید کردند که نیروهای مسلح یمن همچنان به عنوان سپر فولادی در برابر توطئهها و اشغالگری عمل خواهند کرد.
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