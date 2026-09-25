عراقچی: توسعه نباید گروگان دستورکارهای سیاسی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در نشست عالیرتبه ابتکار جهانی توسعه که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، اظهار داشت: ضرورت قرار دادن توسعه در کانون همکاریهای بینالمللی، هیچگاه به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده است. کشورهای در حال توسعه همچنان با فقر و گرسنگی پایدار، تشدید نابرابریها، افزایش بار بدهی، شکافهای موجود در حوزه تأمین مالی و فناوری و چالشهای فزاینده زیستمحیطی مواجه هستند.
وی افزود: این فشارها در نتیجه درگیریها و سیاستهای حمایتگرایانه، اقدامات قهری یکجانبه، اقدامات تجاوزکارانه و توسل به زور، بیش از پیش تشدید شدهاند؛ اقداماتی که چشمانداز توسعه را تضعیف کرده و دستاوردهای دشوار بهدستآمده در مسیر توسعه را معکوس میکنند.
عراقچی ادامه داد: برای جمهوری اسلامی ایران، این سالگرد هم فرصتی برای تأمل در پنج سال گذشته و هم مجالی برای ترسیم مسیر پیشرو است. اجازه دهید به سه نکته اشاره کنم.
وزیر امور خارجه افزود: توسعه نمیتواند در محیطی که تحت تأثیر جنگ، اجبار و یکجانبهگرایی قرار دارد، شکوفا شود. کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فناوری، دانش و همکاری نیاز دارند، نه موانع بیشتر.
وی گفت: اقدامات قهری یکجانبه همچنان بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار میگیرند.
عراقچی ادامه داد: ایران دهههاست با چنین اقداماتی مواجه است و این اقدامات طی سالها و ماههای اخیر تشدید شدهاند. تحریمهای آمریکا با محدود کردن تجارت، منابع مالی، دارو، فناوری، آموزش و همکاریهای علمی، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم ما تأثیر میگذارند.
وی گفت: از دیدگاه ما، آثار ویرانگر این اقدامات بر مردم عادی، مصداق تروریسم اقتصادی است. سازمان ملل متحد باید در برابر چنین اقدامات قهری ایستادگی کرده و خواستار لغو کامل و بدون قید و شرط آنها شود.
عراقچی افزود: از ۲۸ فوریه سال جاری، کشور من هدف تجاوزات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل قرار گرفته است؛ تجاوزاتی که همچنان ادامه دارد. ایران این حملات را با شدیدترین عبارات محکوم میکند و آنها را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد میداند.
وی گفت: این حملات هزاران قربانی، از جمله زنان و کودکان، بر جای گذاشته، زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی را تخریب کرده و خسارات شدید اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به بار آورده است. اجازه دهید تنها به سه نمونه از جنایاتی که در جریان تجاوز علیه کشورم صورت گرفته است اشاره کنم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: مدرسه ابتدایی شجاعت حیبه در میناب؛ جایی که ۱۶۸ دانشآموز در یک لحظه جان خود را از دست دادند. مؤسسه پاستور ایران، که بیش از یک قرن در خدمت سلامت عمومی و علم بوده است، و مجموعه ورزشی لامرد، مکانی برای جوانان و ورزش، که شامل یک مدرسه ورزشی، یک مرکز پزشکی و یک مجموعه ورزشی است. مکانهایی که نماد آموزش، سلامت و امید بودند، به صحنههایی از خون، مرگ و ویرانی تبدیل شدند. این نمونهها چهره غیرانسانی تجاوز را آشکار میکنند؛ چهرهای که هرگز نباید عادیسازی شود. تجربه ایران، تراژدی مستمر در غزه و گسترش آن به لبنان، یادآورهای آشکاری از پیامدهای وخیم جایگزین شدن زور به جای حقوق بینالملل، دیپلماسی و چندجانبهگرایی هستند.
عراقچی افزود: ما از چشمانداز رئیسجمهور شی جینپینگ در راهاندازی ابتکار توسعه جهانی در سال ۲۰۲۱ و قرار دادن توسعه در مرکز همکاریهای بینالمللی استقبال میکنیم. این ابتکار طی پنج سال گذشته، همکاری در زمینههای کاهش فقر، امنیت غذایی، تأمین مالی توسعه، توسعه سبز، صنعتیسازی و اقتصاد دیجیتال را ارتقا داده است.
وی گفت: ایران بهطور ویژه برای نقش ابتکار توسعه جهانی در تقویت همکاری جنوب ـ جنوب اهمیت قائل است. این ابتکار میتواند دانش، فناوری و ظرفیتهای جنوب جهانی را بسیج کرده، همبستگی در مسیر توسعه را به اقداماتی ملموس تبدیل کند و صدای کشورهای در حال توسعه را در حکمرانی جهانی توسعه تقویت نماید.
وزیر امور خارجه افزود: ایران همچنان به منشور ملل متحد، برابری حاکمیتی، حق توسعه و چندجانبهگرایی واقعی متعهد است. توسعه هرگز نباید گروگان اجبار، تبعیض، دستورکارهای سیاسی یا یکجانبهگرایی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در پایان، جمهوری اسلامی ایران آماده است در همکاری با چین، اعضای ابتکار توسعه جهانی و همه شرکا، برای تقویت رکن توسعه سازمان ملل متحد، گسترش همکاری جنوب ـ جنوب، تحکیم چندجانبهگرایی واقعی و پیشبرد اهداف و اصول منشور ملل متحد تلاش کند.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: توسعه هرگز نباید گروگان اجبار، تبعیض، دستورکارهای سیاسی یا یکجانبهگرایی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در نشست عالیرتبه ابتکار جهانی توسعه که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، اظهار داشت: ضرورت قرار دادن توسعه در کانون همکاریهای بینالمللی، هیچگاه به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده است. کشورهای در حال توسعه همچنان با فقر و گرسنگی پایدار، تشدید نابرابریها، افزایش بار بدهی، شکافهای موجود در حوزه تأمین مالی و فناوری و چالشهای فزاینده زیستمحیطی مواجه هستند.
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