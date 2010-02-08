درستکار دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: اگربخواهیم تحلیل درستی از جشنواره فیلم فجر داشته باشیم باید به داده‌های جشنواره نگاه کنیم. برآیند جشنواره فیلم فجر نشان داد که فیلمسازان ما شرایط مساعدی برای ارائه خلاقیت‌های واقعی خود نداشتند و مدیریت سینمایی موفق به ایجاد فضای مناسب برای فیلمسازان نشده است.

وی در خصوص داوری جشنواره و نحوه برگزاری این رویداد افزود: انتخاب‌ آثار باید بر اساس تخصص، استاندارد‌ها و زیباشناسی سینما صورت می‌گرفت و اصرار مسئولان به توجه بیش از حد به برخی آثار که چند سال پیش ساخته شده بود نشان از وجود بحران سینمایی در سال جاری داشت.

این منتقد ادامه داد: مسئولان سینمایی تمام تلاش خود را برای برگزاری جشنواره‌ای پرهیجان انجام دادند اما نحوه مواجه هیئت داوران با فیلم‌ها تلاش آنها را تحت الشعاع قرار داد و باعث شد جشنواره امسال درسطح کیفی پائینی برگزار شود.

درستکارتاکید کرد: به غیر از نمایش‌هایی که فیلم‌ها درسینمای مطبوعات داشتند اکران‌ها در دیگر سینماها با استقبال ضعیفی مواجه شد و بطور کلی ترکیبی که بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را هدایت کرد معدل خوبی از خود بر جای نگذاشت.

این منتقد درپایان گفت :امیدوارم جشنواره‌های ملی ما درسال‌های آتی با نگاهی ملی و همه جانبه برگزار شود و توجه به تمامی فیلمسازان در طیف‌‌های مختلف و ارزیابی منصفانه آثار در ژانرهای گوناگون در دستور کار مسئولان برپایی این رویداد قرار گیرد.