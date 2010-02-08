نانوایی های آزادپز کرج باید تقویت شوند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نانوایی های آزادپز به کاهش مشکلات نان در کرج کمک کرده اند و باید شرایطی فراهم شود که به بهترین شکل تقویت شوند.

وی ادامه داد: این نانوایی ها که تعداد آنها در کرج کم نیست، در صورت تقویت و افزایش حمایتها می توانند مشکلات نان را بیش از پیش کاهش دهند و موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شوند.

فرماندار کرج عنوان داشت: نانوایی های آزادپز که به همت مسئولان در این شهرستان راه اندازی شده اند، به کاهش بحران صفهای طولانی نان و نارضایتی شهروندان در زمینه نان کمک کرده اند.

این مسئول بیان کرد: در عین حال باید شرایطی فراهم شود که بین نانوایی های آزادپز رقابت سالم ایجاد شود تا کیفیت محصولات آنها هر روز بیش از پیش ارتقا یابد.

فرهادی اظهار داشت: افزایش رقابت سالم بین نانوایی های آزادپز کمک می کند وضعیت نان بهبود یابد زیرا آنها برای جلب رضایت مشتری تلاش می کنند تا کیفیت نان خود را افزایش دهند.

وی یادآور شد: همچنین لازم است همه نانوایی های بدون مجوز در اسرع وقت مجوزدار شوند و نظارت کافی بر آنها صورت گیرد.

فرهادی خاطرنشان کرد: در عین حال نباید نانوایی های غیربهداشتی مجوز بگیرند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.