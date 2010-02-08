118 کیلومتر از مسیر بندرعباس - سیرجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حمید بهبهانی در مراسم افتتاح 118 کیلو متر از مسیر بندرعباس به سیرجان گفت: با افتتاح این مسیر شاهد تحول در زیرساخت های راه استان و حتی کشور به دلیل ملی بودن این پروژه خواهیم بود.

وی اعتبار این پروژه راه 850 میلیارد ریان عنوان و افزود: این مسیر دارای دو تونل دوقلو است که برای اتمام آنها نیاز به تامین مالی وجود دارد.

حمید بهبهانی خاطرنشان کرد: با تزریق اعتبار لازم و اتمام پروژه تونل تنگه زاغ مشکل صف طولانی کامیون ها در پشت تونل تنگه زاغ نداشته باشیم.

وی ادامه داد: سه پروژه راه آهن در دست مطالعه است که شامل مسیرهای بندرعباس جاسک بندرعباس به بوشهر و بندرعباس به لار، جهرم و شیراز است که در سال 89 عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

بهبهانی بیان کرد: برای هر یک واحد توسعه در بخش صنعت و اقتصاد باید دو واحد در بخش راه توسعه داشته باشیم.

بهبهانی هرمزگان را دارای تمام پتانسیلها برای پیشرفت معرفی و اظهار داشت: هر چند هرمزگان در تامین آب مشکل دارد اما در سفری که امروز با هلیکوپتر داشتم در دشتهای این استان شاهد آب فراوانی بودم که در صورت جمع آوری آنها بخشی از مشکلات استان در این مورد حل خواهد شد.

وی اشاره کرد: هشت هزار میلیارد تومان برای دو هزار و 800 طرح در کشور هزینه شده است.

وزیر راه در چند سفر خود به استان هرمزگان تمامی پروژه ها را با هلی کوپتر بازدید کرده است و در یک سفر آن هم به دلیل مه گرفتگی با ماشین تا میناب رفته است و می توان گفت تا کنون نتوانسته است از نزدیک ترافیک و وضعیت جاده های استان را لمس کند.