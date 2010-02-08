روستاییان 173 روستای زنجان جشن ریشه کنی بیسوادی برگزار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غفار سرداری بعداز ظهر دوشنبه در جشن ریشه کنی بیسوادی در روستاهای شهرستان خدابنده افزود: با احتساب 56 روستای قبلی مجموع روستاهایی که در آنها بیسوادی ریشه کن می شود به 229 روستا افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درصد باسوادی استان زنجان در گروه سنی 49-10 نسبت به سال 1355 با 55 درصد رشد در سال 88 به 94 درصد رسیده است.

سرداری با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 31 درصد جمعیت استان از نعمت سواد برخوردار بودند، افزود: با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهضت سواد‌آموزی در کشور هم‌اکنون رشد باسوادی استان نسبت به گذشته به بیش از 50 درصد رسیده است که 13.2 درصد از نرم کشوری بیشتر است.

در ادامه همچنین خواجه وند رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان خدابنده گفت: درصد باسوادی در شهرستان خدابنده از 19.2 درصد در سال 55 به 70 درصد رشد که در سال 87 به 89.5 درصد است.

خواجه وند افزود: مجموعا در 16 روستای تابعه شهرستان خدابنده بیسوادی ریشه کن شده است و این شهرستان با تحت پوشش قرار دادن چهار هزار و 620 نفر باسواد بیش از یک و چهارم کل فعالیت نهضت سواد آموزی استان را به خود اختصاص داده است.



