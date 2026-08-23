به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از طولانی‌شدن روند اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی استان اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی سال‌هاست در انتظار تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده است و مردم انتظار دارند این طرح‌ها از مرحله وعده و اعلام اعتبار عبور کرده و به نتیجه عملی برسند.

وی با اشاره به حضور و بازدید سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از برخی پروژه‌های حوزه انتخابیه خود افزود: بازدید و بررسی پروژه‌ها زمانی برای مردم امیدوارکننده خواهد بود که به تصمیمات اجرایی، تأمین اعتبار و تعیین زمان مشخص برای تکمیل آنها منجر شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: اکنون سؤال اصلی این است که نتایج تصمیمات دولت چه زمانی در پروژه‌های مهمی همچون انتقال آب ارس، توسعه نیروگاه‌ها، آزادراه‌ها، مراکز درمانی و طرح‌های زیست‌محیطی و صنعتی استان نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی از پروژه‌های مورد اشاره سال‌هاست در انتظار تأمین اعتبار هستند، تصریح کرد: مردم پیش از این نیز وعده‌های متعددی درباره تأمین مالی و تکمیل پروژه‌ها شنیده‌اند و امروز انتظار دارند این وعده‌ها به برنامه عملیاتی و زمان‌بندی مشخص تبدیل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برای پروژه‌های اولویت‌دار آذربایجان‌شرقی باید روزشمار مشخصی برای تأمین اعتبار، پیشرفت عملیات اجرایی و بهره‌برداری تعیین شود تا روند اجرای طرح‌ها برای مردم قابل ارزیابی و پیگیری باشد.

نوین با تأکید بر اینکه مردم دیگر صرفاً وعده نمی‌خواهند، گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، خروجی ملموس اقدامات دولت و مشاهده پیشرفت واقعی پروژه‌هاست؛ بنابراین باید برای طرح‌های مهم استان زمان‌بندی مشخص ارائه و روند اجرای آنها به صورت شفاف دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های مختلف دارد و تکمیل پروژه‌های زیرساختی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد، اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند تأمین به‌موقع اعتبار و پایان دادن به بلاتکلیفی طرح‌های نیمه‌تمام است.