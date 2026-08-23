برق ۴۵ خانه پای ۶ ماینر غیرمجاز در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک‌طینت غروب یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل شرکت توزیع نیروی برق سمنان اظهار کرد: در جریان پایش و بازرسی‌های فنی شبکه برق شهرستان مهدیشهر، یک واحد مسکونی که به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی شد.

وی ادامه داد: در این محل ۶ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) به‌صورت غیرمجاز فعال بود که مجموع جریان مصرفی آنها حدود ۹۰ آمپر برآورد شده است؛ میزان مصرف برق این تجهیزات تقریباً معادل مصرف هم‌زمان ۴۵ واحد مسکونی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره به پیامدهای فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز تصریح کرد: مصرف سنگین و غیرمجاز برق علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه، می‌تواند موجب افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات برق‌رسانی و اختلال در تأمین برق پایدار سایر مشترکان شود.

پاک‌طینت با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز مصداق تضییع حقوق عمومی است، افزود: متخلفان علاوه بر ضبط تجهیزات، مطابق ضوابط و مقررات ملزم به پرداخت هزینه برق مصرفی و خسارت‌های واردشده خواهند بود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را به‌صورت محرمانه از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مؤثر پس از بررسی و تأیید، مطابق ضوابط مشمول دریافت پاداش خواهند شد.