اکرامی: ۴۳ نفر در روستای «منگلی» علیه هاری واکسینه شدند

علیرضا اکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی تلف شدن دو قلاده سگ با علائم مشکوک به بیماری هاری در روستای «منگلی» و گزش دو نفر از اهالی توسط این حیوانات، ۴۳ نفر از افراد در معرض تماس به‌صورت پیشگیرانه تحت واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی افزود: تیم‌های بهداشتی و بهورزان آموزش‌دیده بلافاصله به روستای منگلی اعزام شدند و ضمن شناسایی افراد در معرض خطر، واکسیناسیون فوری آنان را آغاز کردند.

اکرمی با تأکید بر حساسیت بالای بیماری هاری گفت: هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که در صورت ظهور علائم بالینی، درمان آن تقریباً غیرممکن خواهد بود؛ از این رو شناسایی سریع و انجام اقدامات پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان پس از گزش یا تماس مشکوک، حیاتی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بام و صفی‌آباد از اهالی خواست در صورت بروز هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات، بدون اتلاف وقت به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا اقدامات درمانی و پیشگیرانه لازم بلافاصله آغاز شود.