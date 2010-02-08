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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

"عیار 14" از 21 بهمن ماه اکران می‌شود

"عیار 14" از 21 بهمن ماه اکران می‌شود

فیلم "عیار 14" ساخته پرویز شهبازی از 21 بهمن ماه در 20 سینمای تهران به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ساخته شهبازی از این هفته در گروه سینمایی قدس جایگزین فیلم "دختر میلیونر" می شود. این در حالی است که یک هفته نمایش "عیار 14" با تعطیلات و ایام عزاداری روبرو است. پخش این فیلم برعهده موسسه فیلمیران است.

عیار 14" به کارگردانی پرویز شهبازی درباره طلافروشی است که به خاطر اتفاق پنج سال قبل به دردسر می‌افتد و همه داستان آن در 12 ساعت می‌گذرد. محمدرضا فروتن، پوریا پورسرخ، کامبیز دیرباز، مهشید افشارزاده، مینا ساداتی و بهرنگ علوی بازیگران این فیلم هستند.

 دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده و تهیه‌کننده: پرویزشهبازی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، طراح صحنه و لباس: مهدی ستاری، صدابردار: منصور شهبازی، طراح گریم: علی جوادپور و مدیر تولید: حمید مولوی.

فیلم سینمایی "عیار 14" از بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. شهبازی فیلم‌های سینمایی "نجوا"، "مسافر جنوب" و "نفس عمیق" را هم در کارنامه دارد.

کد مطلب 1032377

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