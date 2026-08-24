به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه دوم شهریور) در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین میزبان رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار سه بر صفر با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۴ نتیجه را واگذار کردند تا نخستین شکست خود در این رقابت‌ها تجربه کنند.

ترکیب اصلی تیم ایران در این بازی را شبنم علیخانی، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی و نگار هاشمی تشکیل دادند.

غزاله بستان، محدثه مشتاقی، فاطمه خلیلی، یسنا آهنکوب رو، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی و فاطمه منظوری دیگر اعضای تیم ملی والیبال زنان ایران در این رقابت‌ها هستند.

تیم ملی والیبال زنان چین تجربه ۱۱ دوره حضور در بازی‌های المپیک دارد و در سه دوره سال های ۱۹۸۴، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ قهرمان این رویداد مهم شده است. این تیم همچین سابقه حضور در ۱۶ دوره قهرمانی جهان دارد که در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ به مقام قهرمانی دست یافته است. چینی ها در حال حاضر در رتبه هفتم فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد.

“سون اوکی بی” از کره جنوبی به‌عنوان داور اول و “کارلا هورگ” از استرالیا به‌عنوان داور دوم قضاوت بازی را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال زنان ایران سه‌شنبه سوم شهریور در سومین دیدار خود از سری مسابقات قهرمانی زنان آسیا به مصاف عراق می‌رود