https://mehrnews.com/x3cSXt ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۸ کد مطلب 6926760 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۸ اجتماع پرشور مردمی در اردبیل اردبیل - اجتماع پرشور مردمی برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردبیل برپا شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6926760 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق مردم اردبیل با ولایت در قرار شبانه فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد تداوم حضور مردم بیله سوار در سنگر خیابان حماسه باشکوه مردم بیلهسوار در خیابان امنیت پایدار در گرو همکاری مردم با پلیس است جشن وحدت و همدلی در اردبیل اجتماع عاشقان ولایت در بیله سوار برچسبها تجمع مردمی اردبیل رهبر معظم انقلاب اسلامی
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