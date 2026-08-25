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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۸

تشییع پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده در تجمع شبانه بیله سوار

تشییع پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده در تجمع شبانه بیله سوار

بیله سوار- همزمان با تجمع شبانه مردم بیله سوار پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده بر روی دوش مردم تشییع شد.

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کد مطلب 6926759

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