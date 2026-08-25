https://mehrnews.com/x3cSXs ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۸ کد مطلب 6926759 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۸ تشییع پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده در تجمع شبانه بیله سوار بیله سوار- همزمان با تجمع شبانه مردم بیله سوار پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده بر روی دوش مردم تشییع شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6926759 کپی شد مطالب مرتبط مشگینشهر دوباره عطر شهادت گرفت بیلهسوار؛ تجلیگاه غیرت و حماسه در سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ افزایش ۴۹ درصدی ثبت نام هنرستانیها در اردبیل تداوم حضور مردم بیله سوار در سنگر خیابان تشییع باشکوه شهید دفاع مقدس در مشگینشهر فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد بازگشت به اصول رهبر انقلاب تنها راه عبور از خطاهای محاسباتی است جشن وحدت و همدلی در اردبیل همه باید مکتب شهید امام خامنهای را ترویج دهند برچسبها اردبیل شهید مراسم تشییع
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