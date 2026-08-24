وقوع یک حادثه دریایی دیگر در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ( UKMTO) اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه در فاصله ۹ مایل دریایی شمال‌ شرق عمان دریافت کرده است.

این سازمان جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه، کشتی احتمالی درگیر یا علت وقوع آن ارائه نکرده است.

در موارد مشابه، این سازمان از شناورهای عبوری در منطقه خواسته است ضمن رعایت احتیاط، هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.

این سازمان در ادامه اعلام کرد که ناخدای این نفتکش که به نام آن اشاره نشده، ضمن اعلام اصابت یک پرتابه ناشناس به این شناور تأیید کرد که این حمله موجب از کار افتادن اتاق موتور شناور شده است.