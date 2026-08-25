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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۸

خروش حماسی مردم انقلابی مشگین

خروش حماسی مردم انقلابی مشگین

مشگین- مردم ولایتمدار مشگین شهر با حضور باشکوه در اجتماع شبانه حمایت خود را از رزمندگان اسلام اعلام کردند.

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کد مطلب 6926761

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