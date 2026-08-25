https://mehrnews.com/x3cSXv ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۸ کد مطلب 6926761 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۸ خروش حماسی مردم انقلابی مشگین مشگین- مردم ولایتمدار مشگین شهر با حضور باشکوه در اجتماع شبانه حمایت خود را از رزمندگان اسلام اعلام کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6926761 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق مردم اردبیل با ولایت در قرار شبانه اجتماع پرشور مردمی مشگین شهر در دفاع از رهبری امنیت پایدار در گرو همکاری مردم با پلیس است فریاد خونخواهی در اردبیل همچنان ادامه دارد حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل وحدت و انسجام ملی بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است خروش مردم مبعوث شده اردبیل برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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