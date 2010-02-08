کارگاه های آموزشی وقف در کرج برپا شد

مسئول برگزاری نمایشگاه های هفته وقف در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این کارگاه ها در راستای فرهنگسازی برای گسترش و ترویج فرهنگ وقف برگزار شده و شهروندان با حضور در آنها می توانند اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص سنت پسندیده وقف را کسب کنند.

سیدمرتضی نوابی ادامه داد: این کارگاه ها در امامزاده محمد(ع)، امام حسن(ع) و امامزاده طاهر(ع) برگزار می شود و تا پایان هفته وقف ادامه دارد.

وی بیان کرد: همه ساله هفته آخر ماه صفر به عنوان هفته وقف نامگذاری می شود ضمن اینکه هفته وقف امسال از 17 بهمن آغاز می شود و تا 23 بهمن ادامه دارد.

این مسئول بیان کرد: کارگاه های آموزشی وقف در کرج به موازات برپایی نمایشگاه هفته وقف برپا است و علاقمندانی که در نمایشگاه وقف در امامزاده محمد(ع)، امامزاده حسن(ع) و امامزاده طاهر(ع) شرکت می کنند، می توانند در این کارگاه ها شرکت کنند.

شهروندان در کارگاه های آموزشی وقف سئوالات خود در خصوص موضوع وقف را مطرح کنند

مسئول بقاع متبرکه اداره اوقاف و امور خیریه کرج خاطرنشان کرد: شهروندان با حضور در کارگاه های آموزشی وقف می توانند سئوالات خود در خصوص موضوع وقف را مطرح کنند و پاسخ مورد نیاز خود در بگیرند.

نوابی افزود: خیرین طالب انجام عمل وقف جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند به اداره اوقاف و امور خیریه کرج، واحد امور اوقافی مراجعه و یا با این اداره تماس بگیرند.

وی اضافه کرد: اداره اوقاف و امور خیریه کرج در حد فاصل چهارراه طالقانی و میدان آزادگان واقع است.

این مسئول یادآور شد: در فرهنگ اسلامی نمونه های بسیار زیبایی وجود دارد که وقف یکی از آنهاست و پرداختن به آن می تواند آثار بسیار درخشانی در پی داشته باشد.

نوابی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته وقف در کرج نیز بیان کرد: این نمایشگاه همزمان با هفته وقف در کرج برپا شده و در چندین امامزاده کرج از جمله امامزاده حسن(ع)، امامزاده محمد(ع) و امامزاده طاهر(ع) برپا است.

وی ادامه دارد: در کنار این نمایشگاه چندین برنامه متنوع از جمله برنامه پاسخ به سئوالات، مسابقه "قرآن بخوانید، جایزه بگیرید"، "مسابقه نقاشی کنید، جایزه بگیرید" و فروش CD و کتاب برپا است.

این مسئول افزود: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند هر روز به امامزاده های یادشده مراجعه و در زمان حضور در نمایشگاه، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه یادشده تا پایان هفته وقف در کرج برپا است.