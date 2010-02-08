کشته و مفقود شدن 75 نظامی هندی در سانحه سقوط بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حادثه سقوط بهمن در یک مرکز آموزش نظامی در بخش تحت کنترل هند در کشمیر دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه همچنین بیش از 60 تن از نظامیان این مرکز در زیر برف مدفون شدند.

یک مقام ارتش هند با بیان این مطلب گفت گروههای نجات به محل حادثه که در 30 کیلومتری شمال غرب سری نگر مرکز بخش هندی کشمیر قرار دارد، اعزام شده اند.

به گفته وی این مرکز آموزش نظامی در ارتفاعات این منطقه قرار داشته و در ساعت 11 صبح امروز به وقت محلی شاهد ریزش بهمن بر روی تاسیسات این مرکز و سربازانی بوده که تمرین نظامی می کرده اند.

در همین حال "فاروق احمد" از مقامهای ارشد پلیس کشمیر از همکاریهای یگانهای ویژه ارتش و پلیس با گروههای امدادی برای نجات حادثه دیدگان خبر داد.

این منطقه دارای یک پیست اسکی نیز هست که در زمان ریزش بهمن بیش از 200 نفر از جمله توریستهای خارجی مشغول اسکی در آن بوده اند، با این حال به گفته مقامهای محلی، هیچیک از این افراد آسیب ندیده اند.