«خراسانی» به خیبر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «مرتضی خراسانی» بازیکن سابق صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به خیبر خرمآباد پیوست.
این بازیکن که در پست وینگر و همچنین مهاجم بازی میکند، سابقه بازی در تیمهای نساجی، سایپا، پارس جنوبی جم، ذوبآهن اصفهان و... را نیز دارد.
خرمآباد - «مرتضی خراسانی» بازیکن سابق صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به خیبر پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، «مرتضی خراسانی» بازیکن سابق صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به خیبر خرمآباد پیوست.
این بازیکن که در پست وینگر و همچنین مهاجم بازی میکند، سابقه بازی در تیمهای نساجی، سایپا، پارس جنوبی جم، ذوبآهن اصفهان و... را نیز دارد.
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