«خراسانی» به خیبر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «مرتضی خراسانی» بازیکن سابق صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به خیبر خرم‌آباد پیوست.

این بازیکن که در پست وینگر و همچنین مهاجم بازی می‌کند، سابقه بازی در تیم‌های نساجی، سایپا، پارس جنوبی جم، ذوب‌آهن اصفهان و... را نیز دارد.