۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

آواره شدن غیرنظامی افغان در آستانه آغاز عملیات ناتو

صدها تن از ساکنان مناطق جنوبی افغانستان بدلیل در پیش بودن عملیات ناتو بر ضد طالبان در این منطقه خانه های خود را ترک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انتشار خبر عملیات قریب الوقوع ناتو در ولایت هلمند افغانستان موجب آواره شدن صدها تن از ساکنان این منطقه شده است.

"داود احمد" سخنگوی سرولایت هلمند با بیان این مطلب گفت مردم این ولایت از ترس حملات نظامیان خارجی در تلاش هستند، پیش از آغاز عملیات ناتو، منطقه را ترک کنند.

به گفته وی آمارهای موجود خروج 90 خانواده را از منطقه تایید کرده است. با این حال گزارشها از خروج بیش از 500 تن از ساکنان منطقه مردشاه و پناه بردن آنها به شهرهای مجاور حکایت دارد و طبق گفته منابع محلی 200 خانواده دیگر، آماده مهاجرت شده اند.

این در حالی است که فرماندهی عملیات گسترده ناتو در هلمند موسوم به "عملیات مشترک" از شرکت بیش از 15 هزار تن از نظامیان خارجی و محلی از جمله نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه و استونی در آن خبر داده است.

فرماندهی این عملیات همچنین به منظور تخلیه این منطقه از ساکنان غیرنظامی، با استفاده از بالگردهای ناتو به پخش اعلامیه در این مناطق اقدام کرده است. در این اعلامیه ها از مردم خواسته شده برای حفظ سلامتی خود مناطق عملیاتی را ترک کنند.

خاطرنشان می شود که در پی انتشار خبر طرح ویژه ناتو برای حمله به ولایت هلمند افغانستان، طالبان از آمادگی خود برای مقابله با حملات نیروهای ائتلاف بویژه نظامیان آمریکایی و انگلیسی خبر داده و اعلام کرده که با کمربندهای انفجاری و سایر مواد منفجره در انتظار ورود نظامیان آمریکایی و انگلیسی به ولایت هلمند است.

