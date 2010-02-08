۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۵۱

در پی بارندگیهای اخیر؛

25 میلیون مترمکعب آب در پشت سد خیرآباد نیکشهر ذخیره شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر از ذخیره بیش از 25 میلیون مترمکعب آب در پشت سد خیرآباد این شهرستان در پی بارندگیهای 24 ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، فیض محمد بلوچی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان نیکشهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: قبل از این بارندگی ها آب ذخیره شده پشت این سد 13 میلیون مترمکعب بود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نیکشهر، ظرفیت سد خیرآباد نیکشهر را 27 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: با آبگیری کامل این سد مشکل پنج حلقه چاه آب شرب این شهرستان رفع و آب 300 هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان تأمین خواهد شد.

سد خیر آباد در 12 کیلومتری شمال شرق شهرستان نیکشهر با هزینه بیش از 175 میلیارد ریال اواخر سال 1387 افتتاح و به بهره برداری رسید.

