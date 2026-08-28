به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و با حضور سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، سه پروژه بخش کشاورزی شهرستان عشقآباد در روستاهای محمدآباد، دستگردان و نصرتآباد به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی جوار چاه کشاورزی، طرح آبیاری کمفشار و استخر ذخیره آب کشاورزی است که مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای آنها ۵۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال اعلام شده است.
نیروگاه خورشیدی جوار چاه کشاورزی به بهرهبرداری رسید
نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی جوار چاه کشاورزی با اعتبار سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
این طرح ۱۳۷ نفر جمعیت برخوردار دارد و با اجرای آن اشتغال ۴۵ نفر تثبیت شده است.
اجرای آبیاری کمفشار در ۳۰ هکتار
طرح آبیاری کمفشار روستای دستگردان نیز با مساحت ۳۰ هکتار و اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید.
این طرح ۱۲۰ نفر جمعیت برخوردار دارد و زمینه تثبیت اشتغال ۲۶ نفر را فراهم کرده است.
استخر ۷۰۰ مترمکعبی ذخیره آب افتتاح شد
استخر ذخیره آب کشاورزی روستای نصرتآباد با ظرفیت ۷۰۰ مترمکعب و اعتبار پنج میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال از دیگر پروژههای افتتاحشده بود.
در مجموع، این سه پروژه با اعتبار ۵۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال اجرا شده و ۲۶۸ نفر از مزایای آنها برخوردار میشوند.
امام جمعه عشقآباد، نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشقآباد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار عشقآباد و جمعی از مدیران، استاندار خراسان جنوبی را در این برنامه همراهی کردند.
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