اعظمی: رشد ۳۹ درصدی گردشگری خارجی کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ ثبت شد

کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت عملکرد استان کرمانشاه در حوزه گردشگری بینالمللی اظهار کرد: بر اساس تحلیل راهبردی و ارزیابیهای همهجانبه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگری خارجی، استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ موفق به ثبت رشد ۳۹ درصدی شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: این میزان رشد، جایگاه کرمانشاه را در میان پنج استان پیشتاز کشور از نظر رشد مثبت در حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگری خارجی تثبیت کرده و بیانگر روند رو به رشد فعالیتهای استان در این بخش است.
وی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده در سطح ملی ادامه داد: تغییر رویکردها و برنامهریزیهای هدفمند صورتگرفته در حوزه معرفی ظرفیتهای فرامرزی استان، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است و خروجی ارزیابیهای ملی نیز مؤید حرکت کرمانشاه در مسیر رشد و توسعه گردشگری بینالمللی است.
اعظمی تصریح کرد: بر اساس تحلیل راهبردی عملکرد استانها که در ارزیابیهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفته، کرمانشاه در گروه استانهای در حال جهش قرار گرفته است.
سرپرست میراثفرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه این روند نتیجه تغییر در رویکردهای مدیریتی و اجرایی در حوزه گردشگری خارجی است، گفت: روند صعودی ثبتشده در شاخصهای مربوط به بازاریابی بینالمللی نشان میدهد تصمیمگیریهای مدیریتی و اقدامات اجرایی انجامشده در این حوزه، از سطح مناسبی از بازدهی و اثرگذاری برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: دستیابی به رشد ۳۹ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ را باید در چارچوب مجموعه اقدامات انجامشده برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان در بازارهای خارجی مورد توجه قرار داد و این موفقیت میتواند زمینه را برای برنامهریزیهای گستردهتر در آینده فراهم کند.
اعظمی در ادامه با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای بیبدیلی در حوزههای مختلف گردشگری برخوردار است و مجموعه آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبههای طبیعی کرمانشاه میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری بینالمللی و افزایش حضور گردشگران خارجی در استان ایفا کند.
وی افزود: تحلیل روند رشد فعلی نشان میدهد کرمانشاه مسیر توسعه گردشگری را به درستی طی میکند و ظرفیت و شایستگی لازم برای تبدیل شدن به یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه گردشگری را دارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: قرار گرفتن استان در میان پنج استان پیشتاز کشور در رشد مثبت حوزه بازاریابی و تبلیغات گردشگری خارجی، فرصت مناسبی برای تداوم این مسیر و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود فراهم کرده است.
اعظمی در پایان گفت: مجموعه میراثفرهنگی استان مصمم است با استمرار برنامههای تبلیغاتی نوین، بهرهگیری بیشتر از ابزارهای دیجیتال و تقویت زیرساختهای پذیرش گردشگران خارجی، روند رو به رشد گردشگری بینالمللی را شتاب بیشتری ببخشد.
وی تأکید کرد: هدف این است که با معرفی گستردهتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کرمانشاه در عرصه بینالمللی و فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای پذیرش گردشگران خارجی، سهم استان از بازار گردشگری بینالمللی ارتقا پیدا کند.
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