معرفی دو رقم گندم ایرانی مقاوم در مصر/ ایجاد بانک ژن محصولات زراعی

دکتر منصور معیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با همکاری مرکز تحقیقات بین‌المللی مناطق خشک و نیمه خشک فائو (ایکاردا) پروژه "به نژادی" و "به زراعی" گندم بهاره با هدف کاربردی کردن نتایج آن در 16 کشور هم ارتفاع و هم اقلیم ایران در آفریقا و آسیا به اصطلاح "سیوانا" اجرا شد.

وی به جزئیات این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشگران این مرکز با همکاری موسسه تحقیقات ایکاردا از بین حدود 200 نمونه گندم بر اساس شاخص های مختلف، لاین هایی انتخاب و به کشورهای هدف ارسال کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین لاین های ارسالی به کشور مصر دو رقم متحمل به بیماری "زنگ زرد" و "زنگ سیاه" گندم هستند.

راه اندازی بانک ژن محصولات زراعی

معیری بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را یکی از قدیمی ترین بخشهای تحقیقاتی این مرکز نام برد و افزود: معرفی ارقام گندم رایج در منطقه یکی از مهمترین اقدامات این مرکز است که در این راستا این مرکز اقدام به راه اندازی بانک ژن گندم و برخی از محصولات زراعی کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد (دزفول) در این باره توضیح داد: در حال حاضر کلکسیون هایی که به عنوان بانک ژن راه اندازی شده اند شامل 126 رقم مختلف مرکبات، کلکسیون خرما با 49 رقم مختلف و کلکسیون زیتون بالغ بر 34 رقم است.

معیری کلسیکون انگور را از دیگر بانک های این مرکز نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این پژوهشگران این مرکز کلکسیون "پکان" (گردوی گرمسیری) با 12 رقم را راه اندازی کرد.