به گزارش خبرنگار مهر، منصور معیری ظهر امروز سه‌شنبه در نشست تخصصی هم‌اندیشی برنامه‌های پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تحقیقات تقاضامحور اظهار کرد: هدف ما تبدیل یافته‌های پژوهشی به راهکارهای عملیاتی است که مستقیماً با نیازهای مزارع و مسائل بهره‌برداران ارتباط داشته باشد.

معیری افزود: نتایج تحقیقات باید در قالب فناوری‌های نوین وارد چرخه تولید شود تا بتواند به ارتقای بهره‌وری و حل مسائل بخش کشاورزی در منطقه کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت گسترش تعاملات علمی بیان کرد: تبادل مفاهیم و تجربیات علمی با دانشگاه‌ها و دیگر مراکز پژوهشی و همچنین ایجاد تعامل سازنده میان معاونت‌های مرکز، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول ادامه داد: ایجاد مرجعیت علمی و حرکت در مسیر توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فعالیت‌های پژوهشی محقق نمی‌شود.

معیری تصریح کرد: حضور فعال بخش خصوصی می‌تواند روند تجاری‌سازی دستاوردهای علمی را سرعت ببخشد و زمینه افزایش بهره‌وری اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه را فراهم کند.

وی در پایان بر برگزاری مستمر نشست‌های هم‌اندیشی برای پایش برنامه‌های پژوهشی تأکید کرد.

در این نشست، رؤسای بخش‌های تحقیقاتی و محققان مرکز نیز درباره راهکارهای عملیاتی اجرای برنامه‌های پژوهش و فناوری تبادل نظر کردند.