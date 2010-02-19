واگذاری پیک نوروزی به استانها / ابتدایی ها همه پیک می گیرند

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در نظرسنجی که پیش از این درباره تدوین پیک نوروزی در وزارتخانه به شکل متمرکز داشتیم مسئولان متوجه شدند به اهدافی که در قالب این پیکها دنبال می کنند، نخواهند رسید به همین دلیل تولید و توزیع آن را به استانها واگذار کردند.

چندی پیش یکی از رسانه ها به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که "پیکهای نوروزی امسال به صورت متمرکز در وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و این در حالی است که چندین سال است که تدوین پیکهای نوروزی به آموزش و پرورش استانها واگذار شده بود."

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون استانها با توجه به موقعیت و امکانات و براساس فرهنگ قالب بر منطقه محل سکونت دانش آموزان این پیکها را تدوین کرده و در پایان اسفند اختیار دانش آموزان قرار می دهند اما ما راهنمای کلی را در اختیاراستانها قرار می دهیم.

قربان یکی دیگر از اهداف استانی کردن پیکهای نوروزی را باز گذاشتن دست معلمان برای تکالیف عنوان کرد و افزود: در این صورت معلمان می توانند با شناسایی مشکلات دانش آموزان در کلاس درسی شان، آنها را موظف به انجام تکالیف در ایام نوروز کنند که قطعا این موضوع به کیفیت بخشی نظام آموزشی کمک می کند.