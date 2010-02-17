مخازن نگهداری مواد نفتی شرکت هرمز انرژی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید ماجد سادات، مدیر سایت مخازن مواد نفتی جهت ترانزیت شرکت شاهد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این پروژه با پنج مخزن و سرمایه 100 میلیارد ریالی توسط شرکت شاهد ساخته شده است.

وی بیان کرد: دو مخزن ب ظرفیت 15 هزا مترمکعب جهت نگهداری مازوت، دو مخزن با ظرفیت سه هزار متر مکعب جهت نگهداری گازوئیل و نفت سفید و یک مخزن با ظرفیت سه هزار متر مکعب با سقف شناور جهت نگهداری نفت و بنزین ساخته شده است.

وی اظهار داشت: 4.5 میلیارد تومان از منابع بانکی و مابقی سرمایه توسط شرکت شاهد تامین شده است و این مخازن عملیات انبارداری نفتهای ترانزیتی را انجام می دهد.

همچنین صدر مدیرعامل بنادر و دریانوردی کشور پس از بازدید از مخازن نفتی این شرکت افزود: یکی از اهداف سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه پنج توسعه و چشم انداز 20 ساله جذب سرمایه گذاران خارجی جهت انجام پروژه های مهم در بندرشهید رجایی است.

وی بیان کرد: بندرشهیدرجایی به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی و ارتباط با بنادر بزرگ دنیا می تواند یکی از بنادر مهم جهت سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی باشد.